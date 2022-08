Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Volleyballers winnen op WK ook van Iran

19:33 uur De Nederlandse volleyballers hebben op het WK in Slovenië en Polen ook hun derde groepswedstrijd gewonnen. Iran werd in de Sloveense hoofdstad Ljubljana met 25-22 21-25 25-20 25-18 verslagen.

Oranje was het WK begonnen met een 3-0-zege op Egypte en gunde ook Argentinië geen set. Door de derde zege gaat de ploeg van bondscoach Roberto Piazza als groepswinnaar naar de knock-outfase.

Nimir Abdelaziz nam 25 aanvallende punten voor zijn rekening tegen Iran, Thijs ter Horst 13.

Wiebes wint ook tweede etappe in Ladies Tour

16.29 uur: Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. In een rit over 117,8 kilometer met start en aankomst in Ede was de renster van Team DSM de sterkste in de massasprint.

Wiebes, de Europees kampioene op de weg, was dinsdag in de eerste etappe ook al de beste. Met haar tweede zege verstevigt ze haar leidende positie in het algemeen klassement.

De Italiaanse Laura Tomasi eindigde in de tweede etappe op de tweede plek. Lonneke Uneken van SD Worx eindigde als derde, gevolgd door Mylène de Zoete van AG Insurance-NXTG Team.

In het algemeen klassement staat de Nederlandse Karlijn Swinkels van Jumbo Visma op de tweede plek achter Wiebes. De Française Audrey Cordon-Ragot staat derde.

De Ladies Tour telt zes etappes en eindigt zondag in Arnhem.

Waterpoloërs verliezen op EK nipt van wereldkampioen Spanje

13.15 uur: De Nederlandse waterpoloërs hebben de tweede wedstrijd op het EK in Kroatië verloren van wereldkampioen Spanje. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer ging met 10-11 nipt onderuit (3-3 0-4 4-2 3-2).

Oranje had de eerste wedstrijd op het EK ruim gewonnen van Duitsland (13-6). De derde wedstrijd in de groep is vrijdag tegen Roemenië. De vier groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 van iedere poule spelen eerst kruisfinales.

Spanje scoorde al na 15 seconden en stond binnen een minuut met 2-0 voor. Maar de ploeg van Van der Meer knokte zich in hetzelfde kwart nog terug en kwam op 3-3. In het tweede kwart ging het mis voor Oranje. De wereldkampioen was in het tweede deel van de acht minuten vier keer trefzeker en hield Nederland van het scoren af.

In het derde en vierde kwart herstelden de waterpoloërs zich echter goed en scoorden ook vaker dan Spanje. In de slotfase had Oranje de gelijkmaker voor 11-11 kunnen maken, maar het schot van Pascal Janssen werd gestopt.

Luuk Gielen scoorde drie keer voor Oranje. Guus van IJperen en Jesse Koopman waren twee keer trefzeker. De andere doelpunten werden gemaakt door Jorn Winkelhorst, Kas te Riele en Jorn Muller.

Bondscoach Harry van der Meer was tevreden, maar ook kritisch. „In de eerste twee periodes ging het niet naar wens. We maakten foutjes die we vooraf hadden besproken en wilden voorkomen. In de tweede helft van de wedstrijd gooiden we er meer power in en kwamen we door het harde werken terug in de wedstrijd. Dan zie je op het eind dat het nog bijna resulteert in een gelijkspel.”

Zverev in september terug op ATP-toernooi in Seoul

09.39 uur: Alexander Zverev maakt zijn rentree op de ATP Tour op het toernooi van Seoul in september. De Duitse nummer 2 van de wereldranglijst revalideert momenteel van een enkelblessure die hij opliep in de halve finale van Roland Garros.

De 25-jarige tennisser had zich afgemeld voor de US Open die deze week is gestart, maar kondigde aan wel mee te willen doen aan de groepsfase van de Daviscup Finals in september. Hij speelt dan met Duitsland in Hamburg tegen Frankrijk, België en Australië.

Zverev zal een van de drie top 10 spelers zijn die meedoet aan het ATP-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad dat wordt gehouden van 24 september tot en met 2 oktober. De organisatie maakte ook de komst van de Noor Casper Ruud en de Brit Cameron Norrie bekend.

Het is het eerste ATP-toernooi in Seoul sinds 1996. Het Koreaans Open vervangt een van de toernooien in China die vanwege de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden.