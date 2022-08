Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Zverev in september terug op ATP-toernooi in Seoul

09.39 uur: Alexander Zverev maakt zijn rentree op de ATP Tour op het toernooi van Seoul in september. De Duitse nummer 2 van de wereldranglijst revalideert momenteel van een enkelblessure die hij opliep in de halve finale van Roland Garros.

De 25-jarige tennisser had zich afgemeld voor de US Open die deze week is gestart, maar kondigde aan wel mee te willen doen aan de groepsfase van de Daviscup Finals in september. Hij speelt dan met Duitsland in Hamburg tegen Frankrijk, België en Australië.

Zverev zal een van de drie top 10 spelers zijn die meedoet aan het ATP-toernooi in de Zuid-Koreaanse hoofdstad dat wordt gehouden van 24 september tot en met 2 oktober. De organisatie maakte ook de komst van de Noor Casper Ruud en de Brit Cameron Norrie bekend.

Het is het eerste ATP-toernooi in Seoul sinds 1996. Het Koreaans Open vervangt een van de toernooien in China die vanwege de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden.