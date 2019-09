Voormalig Nederlands profvoetballer opgepakt in Italië

Van der V., die in Nederland speelde voor onder anderen FC Wageningen en Vitesse, zou uit een vakantievilla een portemonnee van Zweedse toeristen hebben ontvreemd. Volgens Italiaanse media zou hij hebben toegeslagen toen het stel uit Zweden ’nietsvermoedend bij het zwembad lag’.

De politie werd ingeschakeld toen lokale bewoners een auto met een buitenlandse kentekenplaat langzaam door de straten zagen rijden. Zelf verklaarde Van der V. volgens La Voce di Asti dat hij „een rondreizende verkoper was van professioneel kookgerei.”

Tegen de lamp

Een reactie die de Italiaanse politie niet echt geloofwaardig vond en daarom doorzochten ze dan ook de wagen van de Nederlander. Daar liep hij tegen de lamp toen de portemonnee gevonden werd.

Inmiddels is de ex-profvoetballer al voorgeleid en is hij door de rechter voorlopig vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.

Iers kampioen

Van der V. begon zijn carrière in Wageningen en vervolgde deze bij Vitesse en later FC Den Bosch. Hierna volgde een buitenlands avontuur bij het Engelse Barnsley. Na omzwervingen kwam hij bij het Ierse Shelbourne FC terecht, waar hij in 2000 landskampioen mee werd en de beker mee won.

Na zijn actieve carrière werd hij trainer van onder anderen SC Oranje, Brabant United en Jong RKC. Zijn laatste club was sc Everstein.