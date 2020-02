Marc Overmars pakt 15 miljoen euro extra voor Ajax

In een interview met deze krant zei Overmars in december 2019 al dat hij een transfer niet zou dwarsbomen door een megabedrag te vragen. „Laat ik een voorbeeld geven. Frenkie tekende een jaar voor zijn transfer bij en lag toen vast tot medio 2023. En toch hebben we hem een seizoen later laten gaan. Als spelers hun verdienste hebben gehad voor Ajax, zijn we daar dankbaar voor en zullen we een transfer niet blokkeren. Denk aan Donny van de Beek, maar ook aan Hakim Ziyech. Als het plaatje tenminste compleet is voor alle partijen. Donny en Hakim zijn hier al lang en hebben Ajax zo veel moois gebracht”, zei Overmars, die daarnaast een profetische uitspraak deed.

„Komende zomer verwacht ik veel meer drukte. Het wordt moeilijker om de selectie intact te houden. Omdat ik onze gemaakte afspraken ken en omdat spelers van Ajax overal geliefd zijn”, aldus de directeur die na vorig seizoen naast De Jong (FC Barcelona), De Ligt (Juventus) ook Lasse Schöne (Genoa) verkocht. Donny van de Beek is op weg naar Real Madrid en FC Bayern München gaat ervan uit Sergiño Dest te kunnen aantrekken. En dan is het nog maanden voor de transferzomer, waarin ongetwijfeld ook belangstelling ontstaat voor André Onana, Joël Veltman, Nicolas Tagliafico en David Neres.

De (tientallen) miljoenen om te investeren zijn aanwezig. Maar spelers als Ziyech zijn niet of nauwelijks te vervangen.