Herbeleef: AZ via strafschoppen naar groepsfase Conference League

AZ heeft zich met de nodige moeite gekwalificeerd voor de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders van coach Pascal Jansen versloegen SK Brann uit het Noorse Bergen na strafschoppen (6-5). Na verlenging was het duel geëindigd in 3-3 nadat AZ in de reguliere speeltijd een 3-1 voorsprong had weggegeven. De eerste wedstrijd in Almaar was in 1-1 geëindigd.

De makers van de 0-1 (rechts) en 0-2. Ⓒ ProShots