Ajax en Union Berlin komen niet tot scoren in ArenA LIVE tussenronde Europa League: PSV tegen Sevilla nog doelpuntloos

Xavi Simons (voor) schermt de bal af voor Jesus Navas. Ⓒ ANP/HH

Ajax en PSV hopen donderdag een eerste stap te zetten op weg naar de achtste finales van de Europa League. Beide Nederlandse clubs komen in actie in de zogenoemde tussenronde. Ajax en Union Berlin kwamen niet tot scoren in ArenA: 0-0. PSV trapt om 21:00 af in Sevilla. FC Barcelona en Manchester United speelden in een leuke wedstrijd gelijk. Na een spectaculaire tweede helft was de eindstand in Camp Nou 2-2.