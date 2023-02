Programma Europees voetbal: Ajax en PSV willen eerste stap naar achtste finales EL zetten

Ajax neemt het om 18.45 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen Union Berlin, de huidige nummer 2 uit de Duitse competitie. Trainer John Heitinga heeft goede hoop dat hij kan beschikken over Steven Bergwijn. De aanvaller miste zondag de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen RKC Waalwijk met een bovenbeenblessure. Bij Union Berlin voetballen oud-Ajacieden Sheraldo Becker en Danilo Doekhi.

PSV trapt om 21.00 uur in Spanje af tegen Sevilla FC. Spits Luuk de Jong voetbalde twee seizoenen voor Sevilla en won met die club de Europa League. Coach Ruud van Nistelrooij mist de zieke middenvelder Érick Gutiérrez.

Naast Ajax en PSV is er nog een duel met Nederlandse hoofdrolspelers: FC Barcelona versus Manchester United. Met aan de Spaanse kant Frenkie de Jong, terwijl zijn oude trainer Erik ten Hag aan het roer staat bij de Engelsen. Het duel in Camp Nou begint om 18.45 uur. De returns zijn volgende week donderdag.

PSV won afgelopen weekeinde met 6-0 van FC Groningen. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord eindigde in de groepsfase van de Europa League als eerste en is daardoor al zeker van een plek in de achtste finales. Voor AZ geldt hetzelfde, maar dan in de Conference League, het derde Europese toernooi.

