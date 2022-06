App-verkeer Alfred Schreuder en Erik ten Hag, maar niet over Ajax

„Na mijn verrassende vertrek bij Hoffenheim belde hij me ook op om te vragen wat er was gebeurd. En nadat hij kampioen werd, heb ik hem een bericht gestuurd, zoals hij ook deed toen ik naar FC Barcelona en Club Brugge ging. Nee, over Ajax hoef ik geen informatie, omdat ik veel mensen hier ken en sommige dingen vooral zelf wil ervaren. Dan krijg ik er een gevoel bij.”

Schreuder is complimenteus over zijn voorganger. „Uiteindelijk gaat het bij Ajax altijd om winnen. Erik heeft gelijk als hij zegt dat hij er hier in alles een winnende cultuur van heeft gemaakt. Zijn kwaliteit is de lat overal hoog te leggen en dan boek je de successen die hij heeft voortgebracht. Ik wil hetzelfde behalen. Sommige dingen zal ik op mijn eigen manier doen. Maar in principe probeer ik elke prijs te winnen, want uiteindelijk gaat het daar om in het voetbal.”