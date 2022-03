Verstappen in kwalificatie afgetroefd door teamgenoot Pérez en Ferrari’s

Voor Lewis Hamilton werd het een heel pijnlijke middag. De Brit strandde al in het eerste deel en begint de race zondag, 19.00 uur Nederlandse tijd, als zestiende. Het was voor het eerst sinds 2017 dat Hamilton Q1 niet doorstond.

Na tien minuten werd de kwalificatie stil gelegd na een crash van Nicholas Latifi. De coureur van Williams verloor de achterkant en belandde in de bandenstapel. Verstappen had op dat moment nog geen tijd genoteerd. Hamilton wel, maar daar was hij allesbehalve blij mee. Zijn Mercedes gleed alle kanten op.

Drama Hamilton

Bij het hervatten van de kwalificatie knalde Verstappen even naar de snelste tijd, maar al snel kwamen de Ferrari-coureurs onderdoor. Zowel Sainz als Leclerc waren sneller dan de Nederlander. Voor Hamilton werden de problemen ondertussen al groter. Ook na een tweede poging kwam de Brit niet verder dan de zestiende (!) tijd.

In een laatste, ultieme poging toch het tweede deel van de kwalificatie te halen, zette Hamilton voor de derde keer aan. Tevergeefs, de zevenvoudig wereldkampioen redde het, in tegenstelling tot teamgenoot George Russell, niet. Hij start zondag als zestiende. Voor Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Yuki Tsunoda (geen tijd wegens ) en uiteraard Latifi viel het doek ook.

Gigantische crash Schumacher

In het tweede deel van de kwalificatie werd iedereen opgeschrikt door een gigantische crash van Schumacher. De Duitser verloor de controle en maakte een enorme klapper. De opluchting was groot toen bleek dat hij bij bewustzijn was. Met een helikopter is Schumacher naar het ziekenhuis gebracht voor extra checks.

Na bijna een uur werd de kwalificatie voor de tweede keer zaterdagmiddag hervat. Naast Schumacher zagen we ook Lando Norris, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Guanyu Zhou niet meer terug in het laatste deel van de kwalificatie. Kevin Magnussen haalde dus voor de tweede week op rij knap het laatste deel van de kwalificatie. Verstappen ging met een vierde tijd door. Sainz was net als in Q1 de snelste.

In zijn eerste run van Q3 reed Sainz naar de snelste tijd, vlak voor teamgenoot Leclerc. Verstappen kwam niet in de buurt van de mannen van Ferrari en stond zelfs even achtste. Hij klaagde op de boordradio over te weinig grip. In een nieuwe ronde verbeterde de Nederlander zich nog wel, maar verder dan de vierde tijd kwam hij niet. Teamgenoot Pérez verraste en knalde wel onder de tijd van de Ferrari’s.

Revanche

Verstappen hoopt in Saoedi-Arabië revanche te nemen voor de dramatische seizoenstart van vorig weekeinde in Bahrein. Toen zowel de Nederlander als Pérez de strijd moest staken.

Het was nog maar de vraag of de kwalificatie vandaag verreden zou worden. Nadat er vrijdag nabij het circuit een aanval plaatsvond op een oliedepot.