Nieuwe eigenaar na deadline, maar Vitesse kan toch de markt op

Volgens algemeen directeur Pascal van Wijk heeft Vitesse een akkoord bereikt met de nieuwe eigenaar over „alle contractuele voorwaarden.” De directeur geeft aan, dat er nog wel enkele zaken geregeld moeten worden. Vitesse wil in de eerste week van september de volgende stappen zetten en alle documenten voor de overname aan de KNVB overhandigen. De licentiecommissie van de voetbalbond moet goedkeuring verlenen aan de overname.

Inmiddels is duidelijk geworden, dat de Amerikaan John Textor, eigenaar van Olympique Lyon en het Braziliaanse Botafogo, niet de nieuwe Vitesse-eigenaar wordt. De naam van Textor circuleerde afgelopen week bij Vitesse. De Amerikaan heeft op twitter laten weten dat een aankoop van Vitesse niet aan de orde is. „Geweldige mensen in dat deel van de wereld, maar ik heb nooit overwogen om een Nederlandse club te kopen. Dit bericht is niet accuraat.”

Ook de gebroeders Platek, die in de running zijn geweest voor een overname, zullen niet uit de bus rollen als nieuwe eigenaren. De New Yorkse broers, die Spezia in Italië, het Deense SonderjyskE en Casa Pio in Portugal in portefeuille hebben, zijn in onderhandeling geweest over een overname, maar zijn er uiteindelijk niet uitgekomen met de Arnhemmers.

Bekijk ook: Vitesse diep in de problemen na rechtse directe van Heerenveen

Dicht bij afronding

„Het goede nieuws is dat we met de beoogde nieuwe grootaandeelhouder inmiddels een akkoord hebben bereikt over alle contractuele voorwaarden”, geeft Van Wijk aan. „We verwachten in de eerste week van september concreter naar buiten te kunnen treden, waarna het totaalpakket van documenten ter goedkeuring kan worden aangeboden aan de licentiecommissie van de KNVB”, stelt de algemeen directeur van Vitesse. „Na een traject vol positieve gesprekken en meerdere bezoeken van de overnamepartij aan Arnhem zijn we nu niet alleen dicht bij de afronding, maar spreken we ook nadrukkelijk ons vertrouwen uit in de toekomst van Vitesse.”

Van Wijk gaf in de vorige directie-update aan dat de overnamesituatie een remmend effect had op de mogelijkheden op de transfermarkt. „We hebben reeds zeven nieuwe spelers aangetrokken, maar spraken vlak voor de competitiestart de hoop en verwachting uit dat we spoedig nog meer lucht en ruimte zouden krijgen. Dat laatste is inmiddels het geval, wat wordt bevestigd door de komst van Kacper Kozlowski”, verwijst Van Wijk naar de laatste aanwinst, die gehuurd wordt van Brighton. „Benjamin Schmedes is met zijn team druk bezig om onze selectie verder te versterken, ook al met de financiële steun van de beoogde toekomstige grootaandeelhouder. Gezien de beperkte tijd die nog rest in de transferwindow, gaan we in deze fase met name over tot de huur van spelers. In de resterende dagen gaan we er in ieder geval alles aan doen om de kansen in de huidige markt zo goed mogelijk te benutten.”

Vitesse raakte deze zomer twaalf spelers kwijt en heeft er tot nu toe zeven voor teruggehaald. Melle Meulensteen is voor 1 miljoen overgenomen van RKC Waalwijk, terwijl Carlens Arcus transfervrij de overstap heeft gemaakt van Auxerre. Verder zijn er vijf huurlingen binnengehaald: Ferro (Benfica), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart), Ryan Flamingo (Sassuolo), Scherpen en Kozlowski (beiden Brighton).