’Wat Michael van Gerwen doet, is bizar en ongeëvenaard’

Maik Kuivenhoven wist op dag 2 van de Summer Series te winnen van Michael van Gerwen. Ⓒ PDC

Voor het brede publiek is Maik Kuivenhoven zeker geen bekende naam, maar in de dartwereld rammelt de 31-jarige Naaldwijker zo af en toe wel aan de poort. Getuige zijn twee zeges op Michael van Gerwen in 2020 behoort een verdere doorbraak tot de mogelijkheden. Vooralsnog is hij echter ’gewoon’ de nummer 79 van de wereld en moet hij de rest van dit jaar vol aan de bak om zijn PDC-tourkaart voor de komende twee jaar veilig te stellen.