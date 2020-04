Wielerploeg van Poels snijdt stevig in salarissen

"Ik ben er ook niet blij mee, maar wat moet ik?"

Bij de formatie rijden de ervaren Wout Poels en neoprof Kevin Inkelaar. Poels: „Voor mij is op dit moment het belangrijkst dat iedereen weer gezond is, normaal over straat kan en dat we ons gewone leven weer kunnen oppakken. Daarna kijken we wel weer verder.” Voorlopig wordt er op het loon over de maanden april, mei en juni gekort, zo is de mededeling in een email die alle betrokkenen woensdag hebben ontvangen. „Net daarvoor heeft de ploegleiding in een conference call de beslissing te horen gekregen”, aldus oud-professional Hoffman. „Ik ben er ook niet blij mee, maar wat moet ik? Het is wel een vreemde gewaarwording: dit is de eerste keer sinds ik in het wielrennen werkzaam ben dat ik een deel van mijn inkomen moet missen.”

Nog opvallender is de maatregel die de teamleiding zichzelf heeft opgelegd. Alle managementleden zien de komende drie maanden af van hun wedde. De Britse teammanager Rod Ellingworth: „Zoals bij de meeste bedrijven over de gehele wereld zijn onze inkomsten in deze periode onderhevig aan grote onzekerheid. Daarom handelen we nu in het belang van onze renners en de staf op de langere termijn, om te zorgen dat we nog competitief en levensvatbaar zullen zijn na de crisis.”