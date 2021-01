Jürgen Klopp cryptisch over contractperikelen Georginio Wijnaldum

Wijnaldum is in de positie om met andere clubs te praten. FC Barcelona zou eerder geïnteresseerd zijn, maar door de financiële beperkingen bij de club van trainer Ronald Koeman lijkt het niet waarschijnlijk dat hij zal overstappen naar de Catalanen. Daar moeten ze eerst spelers voor verkopen. Wel is het bekend dat de oud-bondscoach zeer gecharmeerd is van de Oranje-international.

„Ik heb er niets over te zeggen”, aldus Klopp tegen Liverpool Echo. „Ik heb al eerder gezegd hoe ik over hem denk. Dus, verder is er niets over te zeggen. Dat is geen goed of slecht nieuws, het is zoals het is. Als er beslissingen worden genomen horen jullie het wel.”