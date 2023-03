Nyck de Vries spreekt van ‘bemoedigende race’

,,Ik ben nooit helemaal tevreden, maar dit voelde wel als een bemoedigende race”, aldus de 28-jarige coureur na zijn eerste Grand Prix voor zijn nieuwe team. ,,We hebben ervaren dat we goed in het middenveld zaten en echt mee konden vechten. Op zondag worden de punten verdeeld en onze snelheid was zeker niet slecht. En juist hier luistert het allemaal heel nauw, omdat de degradatie van de banden zo hoog is.”

Lopend richting de hospitality-ruimte van AlphaTauri analyseerde De Vries snel de race, waarin hij in de slotfase net wat snelheid tekortkwam. Teamgenoot Yuki Tsunoda finishte als elfde ook net buiten de punten. ,,Voor mij was dat niet realistisch, maar ik had wel kunnen vechten om plek twaalf als alles had meegezeten”, stelde De Vries. ,,Ik reed een lange laatste stint van 28 rondjes, dat is op dit circuit wel heel lang. Het pakte niet helemaal goed uit, dus misschien was dat een kleine gemiste kans. Dat kan gebeuren. Om hier te eindigen vanaf de negentiende startplek is zeker een behoorlijk resultaat.”

De Vries is vooral blij dat de kop eraf is. ,,De winter was heel lang en ik heb hier natuurlijk al lang naar toegeleefd. Het is gewoon fijn dat het nu is begonnen. Nu kan ik van race tot race gaan leven en doen wat ik het leukste vind.”