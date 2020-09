Invaller Memphis Depay kan puntenverlies Lyon niet voorkomen, PSG op toeren

Het duel eindigde in 1-1. Yoane Wissa bracht de thuisclub na ruim een uur op voorsprong. Leo Dubois zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker.

International Memphis Depay begon bij Lyon op de bank. De aanvaller viel na de rust in, maar kon het verschil niet maken.

Met 6 punten uit 5 duels staat Lyon in de middenmoot.

PSG op toeren

Paris Saint-Germain begint stilaan op toeren te komen in de Franse competitie. De landskampioen behaalde in Reims de derde zege op rij. Het uitduel eindigde in 0-2. Mauro Icardi was de grote man bij de bezoekers. De Argentijn scoorde twee keer tegen Stade Reims. Bij beide goals kwam de assist van Kylian Mbappé. De Nederlandse verdediger Mitchel Bakker speelde de gehele wedstrijd bij PSG.

De titelverdediger klom met 9 punten uit 5 duels naar de zevende plek. Stade Rennes, dat met 3-0 won bij Saint-Etienne, leidt met 13 punten.