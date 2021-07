Cambuur-manager Foeke Booy na herseninfarct naar revalidatiecentrum

„Na de enorme schrik van begin deze week, toen bekend werd dat Foeke Booy is getroffen door een herseninfarct, is er inmiddels voorzichtig goed nieuws te melden over de gezondheid van Foeke. Het gaat namelijk per dag iets beter met de technisch manager en hij werkt vol goede moed aan zijn herstel”, aldus de Friese club die aankomend seizoen actief is in de Eredivisie.

Hoe lang het herstel gaat duren, is nog niet bekend. Financieel directeur Gerald van den Belt neemt voorlopig de taken van Booy over.