’Messi een bedrieger en een provocateur’

Volgens de inmiddels 47-jarige Pool is de volgens velen beste voetballer van de laatste jaren zeker geen aardige kerel. „Messi was een bedrieger en een provocateur”, laat Dudek aan duidelijkheid niets te wensen over. „Hetzelfde geldt voor Barça en Pep (Guardiola, red.). Ze stonden altijd klaar om te provoceren, en deden dat tot in de perfectie. Ik hoorde Messi de grofste dingen zeggen tegen Pepe en (Sergio, red) Ramos. Dat zou je niet verwachten van een rustig en ogenschijnlijk goed persoon.”

Dudek zal Messi & co niet met een heel objectieve blik benaderen. De keeper die in 2005 de Champions League won met Liverpool stond tussen 2007 en 2011 onder contract bij Real Madrid. Vanaf de bank maakte hij de vaak verhitte duels met FC Barcelona mee. In die duels trok Barcelona in die periode niet zelden aan het langste eind.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo in 2011. Ⓒ EPA

In 2009 werd Cristiano Ronaldo in Bernabéu ploeggenoot van Dudek. Volgens de voormalig doelman was het met Ronaldo juist het tegenovergestelde als met Messi. „Cristiano Ronaldo gedraagt zich arrogant, maar achter de schermen is hij een gewone jongen. Het is vooral de indruk die hij achterlaat bij mensen.”

Dudek geeft aan dat Ronaldo vooral genoot van zijn doelpunten en niet van die van iemand anders. „Ronaldo heeft liever dat zijn ploeg met 2-1 wint door zijn doelpunten dan met 5-0 door doelpunten van anderen”, uit Dudek zich kritisch over de 35-jarige goalgetter uit Portugal.