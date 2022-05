Voor in de agenda: Van de Zandschulp vrijdagmiddag tegen Nadal

Titelhouder Novak Djokovic, die zijn vorige wedstrijd op Court Suzanne Lenglen speelde, treedt vrijdag op het centercourt aan. Ook Carlos Alcaraz is ingedeeld op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan in Parijs. Djokovic speelt tegen de Sloveen Aljaz Bedene, Alcaraz neemt het in de avondpartij op tegen de Amerikaan Sebastian Korda.

Omdat Djokovic, Nadal en Alcaraz in dezelfde helft van het schema zitten, moet de organisatie keuzes maken welke titelkandidaat op het centercourt mag aantreden. Per baan worden maar twee duels uit het mannentoernooi gepland.

Van de Zandschulp (26), de nummer 29 van de wereld, speelde niet eerder in de grote stadions van Roland Garros. De Nederlandse tennisser trof dertienvoudig kampioen Nadal nog nooit.

Koolhof naar derde ronde dubbelspel Roland Garros

Wesley Koolhof heeft zich verzekerd van een plek in de derde ronde van het dubbelspeltoernooi van Roland Garros. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski won hij overtuigend van Ramkumar Ramanathan uit India en de Amerikaan Hunter Reese: 6-3 6-2.

De 33-jarige Koolhof, als zesde geplaatst met de Brit, mikt in Parijs op zijn eerste grandslamtitel. De nummer 11 van de wereld heeft dit seizoen al vier titels veroverd en voert met Skupski de wereldranglijst over 2022 aan.

In 2020 stond Koolhof in de finale van de US Open. In dat jaar reikte hij ook tot de laatste vier op Roland Garros, zijn beste resultaat in Parijs.

Ook Matwé Middelkoop bereikte de derde ronde van het dubbelspel. In de tweede ronde was hij samen met de Indiër Rohan Bopanna met 6-3 6-4 te sterk voor de Fransman Fabrice Martin en Andrej Goloebev uit Kazachstan.