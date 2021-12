Enorme crash in Formule 2

Theo Pourchaire kwam niet van zijn plek, waarna Enzo Fittipaldi vol achterop de auto van de Fransman klapte. De wedstrijdleiding besloot kort daarna met de rode vlag te zwaaien en de sessie stil te leggen.

Pourchaire stapte zelf uit zijn auto en was bij bewustzijn, voordat hij in de ambulance stapte. Fittipaldi zou volgens Sky Deutschland ook een teken van leven hebben gegeven. Daarna werd hij met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Even later werd duidelijk dat ook hij inderdaad bij bewustzijn was. Over eventuele verwondingen is nog niets bekend.

De Formule 2-race werd om 16.45 uur Nederlandse tijd hervat. De race werd aanvankelijk ingekort tot twintig minuten plus één ronde, maar met nog acht minuten te gaan definitief stilgelegd na contact tussen Guilherme Samaia en Olli Caldwell. Om 18.30 uur start de Formule 1-race.