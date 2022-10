Bagnaia wint Grand Prix Maleisië, maar is nog geen wereldkampioen

Quartararo viel in de vorige grand prix in Australië uit en raakte daarmee de leiding in het kampioenschap kwijt aan Bagnaia. De Franse Yamaha-coureur begon ook nog eens gehavend aan de race op het circuit van Sepang. Hij had door een val in de laatste training voorafgaand aan de kwalificatie een breukje in een vinger opgelopen en had slechts een positie op de vierde startrij veroverd. Behalve Bagnaia, die vanaf de derde startrij moest beginnen na ook geen denderende kwalificatie, moest Quartararo ook de Italiaan Enea Bastianini voor zich dulden in de race van zondag.

Voor Bagnaia was het al zijn zevende zege van het seizoen. Hij heeft in Valencia aan 2 punten - de veertiende plaats - genoeg om zich te verzekeren van de wereldtitel.

De Spanjaard Jorge Martin was voor de vierde keer dit jaar vanaf pole gestart, maar hij haalde het einde niet.

In de Moto2 nam Augusto Fernández de leiding weer in handen dankzij zijn vierde plaats. De Spaanse KTM-coureur heeft 251,5 punten, de Japanner Ai Ogura staat na zijn uitvallen in Sepang tweede met 242 punten. Ogura was nog wel vanaf pole gestart. De race werd gewonnen door de Italiaan Tony Arbolino, die de Spanjaard Alonso López ruim voorbleef. De Nederlander Bo Bendsneyder finishte vanaf startpositie 12 als veertiende, goed voor 2 WK-punten. Zonta van den Goorbergh miste na Australië ook de race in Maleisië vanwege een gebroken pols.