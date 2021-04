Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Deceuninck zonder winnaar Alaphilippe in Brabantse Pijl

11.40 uur: Wielerploeg Deceuninck - Quick-Step start woensdag in de wielerkoers de Brabantse Pijl zonder de Fransman Julian Alaphilippe. De wereldkampioen won de uitgestelde editie van de klassieker vorig jaar in oktober. Ook Mathieu van der Poel, de winnaar van 2019, staat niet aan de start. De Nederlands kampioen had al aangegeven dat hij zich na de Ronde van Vlaanderen van 4 april voorlopig op het mountainbiken gaat richten.

Ondanks het ontbreken van de wereldkampioen denkt de Belgische ploeg met renners als Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Rémi Cavagna mee te kunnen strijden om de zege. „We verwachten een snelle race en veel aanvallen, vooral op de lokale rondes. We hebben meerdere kaarten die we kunnen uitspelen, dus we starten met veel zelfvertrouwen”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck.

Alaphilippe won vorig jaar door in de sprint Van der Poel en zijn landgenoot Benoît Cosnefroy te kloppen in de sprint. Het was zijn eerste zege in de regenboogtrui van de wereldkampioen.

Algemeen: Grote meerderheid Japanners wil Spelen verplaatsen of afgelasten

11.10 uur: Een grote meerderheid van 72 procent van de Japanners wil dat de Olympische Spelen van Tokio, die gepland staan voor deze zomer, opnieuw worden uitgesteld of afgelast. De angst voor een volgende golf van coronabesmettingen is hiervoor de aanleiding, meldt Kyodo News na een enquête.

In het onderzoek geeft 39,2 procent van de ondervraagden aan voorstander te zijn van definitieve afgelasting van de uitgestelde Spelen, terwijl 32,8 procent vindt dat de Spelen opnieuw moeten worden uitgesteld. Slechts 24 procent van de ondervraagden is voorstander van het houden van de Olympische Spelen en de Paralympics deze zomer.

Bijna alle ondervraagden (92,6 procent) lieten weten dat ze zich zorgen maken over een opleving van het coronavirus en het aantal besmettingen. Ook is 60 procent ontevreden over de voortgang van de vaccinatiecampagne in Japan.

Hockey: Blaak eerste doelman op Olympische Spelen

10.14 uur: Pirmin Blaak verdedigt komende zomer bij de Olympische Spelen het doel van de Nederlandse hockeyers. De keeper van Oranje-Rood krijgt van bondscoach Max Caldas de voorkeur boven Maurits Visser van Bloemendaal.

„We beschikten de laatste jaren over drie keepers die elkaar niet veel ontlopen en hebben besloten dat Blaak als eerste keeper naar Tokio zal afreizen”, aldus Caldas. „Visser heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen periode. Op basis daarvan hebben we besloten hem als tweede keeper aan te wijzen.”

De bondscoach liet verder weten dat Sander Baart, Teun Beins, Sam van der Ven en Floris Wortelboer niet langer deel uitmaken van de selectie. Caldas heeft zijn trainingsgroep teruggebracht naar 21 spelers. Die groep werkt nu toe naar het EK in juni in Amsterdam en vervolgens de Spelen in Tokio.

Voetbal: Kuipers fluit Liverpool tegen Real Madrid

10.00 uur: Björn Kuipers leidt woensdag de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. De Engelse club moet in de return in eigen stadion een achterstand van 3-1 uit het eerste duel zien weg te werken.

Kuipers was vorige maand voor het laatst actief in de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter was toen aangesteld voor de ontmoeting tussen FC Porto en Juventus in de achtste finales van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams.

De wedstrijd tussen Liverpool en Real begint woensdag om 21.00 uur.

Voetbal: Borussia-aanvaller Sancho na blessureleed terug op trainingsveld

09.50 uur: Aanvaller Jadon Sancho is terug op het trainingsveld bij Borussia Dortmund. De voetballer keerde terug in de aanloop naar de returnwedstrijd in de Champions League tegen Manchester City van woensdag, nadat hij meer dan een maand afwezig was geweest wegens een spierblessure.

Sancho was niet inzetbaar sinds de zege van Borussia Dortmund op Borussia Mönchengladbach in de kwartfinale van de Duitse beker op 2 maart. De 21-jarige aanvaller ontbrak daardoor ook bij de 2-1-nederlaag regen Manchester City vorige week en kon ook niet meespelen met de wedstrijden van de Engelse nationale ploeg.

Sancho werkte maandag een individuele training af. Of de aanvaller woensdag tegen ManCity al kan meespelen, is nog niet bekend.

Voetbal: Tottenham veroordeelt racisme tegen Zuid-Koreaanse voetballer Son

09.15 uur: Tottenham Hoptspur heeft de „weerzinwekkende” racistische verwensingen aan het adres van de Zuid-Koreaanse spits Son Heung-min veroordeeld. De voetballer was op social media uitgescholden na de 3-1-nederlaag in de Premier League tegen Manchester United.

Son ging neer nadat hij per ongeluk in het gezicht was geraakt door Scott McTominay in de voorbereiding van een doelpunt van Edinson Cavani. De treffer werd afgekeurd na het bekijken van de beelden door de VAR.

„Weer een wedstrijddag en meer weerzinwekkend racisme tegen een van onze spelers”, liet Tottenham weten via Twitter. „Dit is opnieuw gemeld aan de platforms en we zullen samen met de Premier League een grondig onderzoek verrichten om te bekijken wat de meest effectieve manier is om hiertegen op te treden. We steunen je, Sonny”

Bsketbal: LA Clippers wint moeizaam in NBA, Boston Celtics onderuit

08:28 uur: Los Angeles Clippers heeft in eigen huis een moeizame overwinning geboekt op Detroit Pistons in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De basketballers uit Los Angeles wonnen met 131-124 van de bescheiden club uit Detroit. Denver Nuggets verloor in eigen huis van Boston Celtics.

Marcus Morris Sr. leidde de Clippers met 33 punten en Paul George zorgde voor 32 punten en negen assists. De Pistons maakten het spannend met 26 punten van Josh Jackson en 25 van Saddiq Bey.

Kawhi Leonard kreeg rust bij de ploeg uit LA en Serge Ibaka en Pat Beverley ontbraken wegens blessures. De Clippers staan derde in de Western Conference met 37 overwinningen, drie minder dan Utah.

Denver Nuggets, ook goed presterend in de Western Conference met de vierde plaats, ging in eigen huis onderuit tegen Boston Celtics. De club uit Boston beëindigde de zegereeks van acht overwinningen van Denver.

Jayson Tatum maakte 28 punten en 10 rebounds, Jaylen Brown zorgde voor 20 punten voor de Celtics die met 105-87 wonnen. Nikola Jokic scoorde 17 punten voor de Nuggets en Michael Porter Jr. 22, maar het was niet genoeg. Denver leidde nog met 79-65 in het derde kwart, maar daarna grepen de Celtics het initiatief en maakten 31 van de laatste 34 punten.