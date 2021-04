Los Angeles Clippers heeft moeite met laagvlieger in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bsketbal: LA Clippers wint moeizaam in NBA, Boston Celtics onderuit

08:28 uur: Los Angeles Clippers heeft in eigen huis een moeizame overwinning geboekt op Detroit Pistons in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De basketballers uit Los Angeles wonnen met 131-124 van de bescheiden club uit Detroit. Denver Nuggets verloor in eigen huis van Boston Celtics.

Marcus Morris Sr. leidde de Clippers met 33 punten en Paul George zorgde voor 32 punten en negen assists. De Pistons maakten het spannend met 26 punten van Josh Jackson en 25 van Saddiq Bey.

Kawhi Leonard kreeg rust bij de ploeg uit LA en Serge Ibaka en Pat Beverley ontbraken wegens blessures. De Clippers staan derde in de Western Conference met 37 overwinningen, drie minder dan Utah.

Denver Nuggets, ook goed presterend in de Western Conference met de vierde plaats, ging in eigen huis onderuit tegen Boston Celtics. De club uit Boston beëindigde de zegereeks van acht overwinningen van Denver.

Jayson Tatum maakte 28 punten en 10 rebounds, Jaylen Brown zorgde voor 20 punten voor de Celtics die met 105-87 wonnen. Nikola Jokic scoorde 17 punten voor de Nuggets en Michael Porter Jr. 22, maar het was niet genoeg. Denver leidde nog met 79-65 in het derde kwart, maar daarna grepen de Celtics het initiatief en maakten 31 van de laatste 34 punten.