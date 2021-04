Regen hindert tennissers op Monte Carlo; duels verzet

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Monte Carlo gehinderd door regen

20.01 uur: Op de tweede dag van het masterstoernooi van Monte Carlo zijn slechts vier wedstrijden voltooid. Vanwege de regenval in Monaco is besloten het merendeel van de partijen van maandag te verplaatsen naar dinsdag.

Verspreid over de dag kon er meerdere keren gespeeld worden, maar het was telkens van korte duur. Tussen de buien door verzekerde onder anderen de Rus Aslan Karatsev zich van een plek in de tweede ronde. Zondag werden er slechts twee partijen in de openingsronde gespeeld.

In Monte Carlo doen er geen Nederlanders mee aan het enkelspel. In het dubbelspel zijn Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof van de partij. De finale van het masterstoernooi is zondag.

Curling: Zweden opnieuw wereldkampioen

19.44 uur: De Zweedse mannen zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. Het was de vijfde keer in totaal dat de Scandinaviërs de beste van de wereld waren. In de finale in het Canadese Calgary versloegen ze Schotland met 10-5. In het duel om brons won Zwitserland met 6-5 van Rusland.

De top-6 plaatste zich voor de Winterspelen van 2022 in Peking. Ook de Verenigde Staten en Canada pakten een ticket voor het evenement in China.

Nederland eindigde in Calgary in de achterhoede, maar krijgt via een kwalificatietoernooi nog een kans een startbewijs voor de Winterspelen te bemachtigen.

Zeilen: Heiner wint tweede race EK Finn

19.32 uur: Nicholas Heiner heeft voor de kust van Vilamoura in Portugal de tweede race van de Europese titelstrijd in de klasse Finn gewonnen. Toch staat de Nederlander na de eerste dag slechts veertiende in het algemeen klassement. Dat komt omdat hij in de eerste race in de achterhoede eindigde. Het klassement wordt voorlopig aangevoerd door de Hongaar Zsombor Berecz.

Wielrennen: Vakoc krijgt kans als kopman nu Van der Poel ontbreekt

18.37 uur: Wielerploeg Alpecin-Fenix schuift woensdag in de Brabantse Pijl oud-winnaar Petr Vakoc naar voren. De Tsjech, die de wedstrijd in 2016 won en in 2017 tweede werd, krijgt een kans als kopman nu Mathieu van der Poel ontbreekt. De Nederlander, de winnaar van de editie van 2019 en vorig jaar tweede, laste na de Ronde van Vlaanderen een rustpauze in. Van der Poel werd tweede in Vlaanderen.

Vakoc gold enkele jaren geleden als een groot talent, maar haalde na een zwaar ongeluk in januari 2018 op een training in Zuid-Afrika niet meer zijn topniveau. Hij krijgt woensdag onder meer de Nederlander Oscar Riesebeek mee in de ploeg.

Voetbal: Chelsea wil de voorsprong tegen Porto even vergeten

17.19 uur: De spelers van Chelsea moeten even vergeten dat ze de uitwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Porto met 2-0 hebben gewonnen. Dat is althans het advies van trainer Thomas Tuchel. „In het voetbal is niets zo onbelangrijk als het verleden. Dit is een nieuwe wedstrijd, die alle kanten op kan.”

Vertrouwen heeft Tuchel wel in de goede afloop. „Daar is alle reden toe”, aldus de Duitser. „Op een enkele uitzondering na hebben we de laatste weken goed gespeeld. Angst kennen we niet, we weten dat we heel goed kunnen voetballen.”

In de zeventien wedstrijden die Chelsea speelde sinds Tuchel werd aangesteld als opvolger van Frank Lampard verloor Chelsea er slechts één. De trainer won eerder prijzen en titels bij Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain, waar hij vorig jaar desondanks werd ontslagen.

Hakim Ziyech maakt deel uit van de selectie van Chelsea, dat zaterdag alweer de halve finale van de FA Cup tegen Manchester City speelt. Tuchel: „We moeten nu bewijzen dat we goed genoeg zijn om dit seizoen prijzen te winnen. Dat zal heel veel van ons vergen. Maar we kunnen het.”

Tuchel: „Als je een reeks van wedstrijden kunt winnen, kun je ook titels winnen. Chelsea heeft ook alles in zich om dat te doen, wat structuur, organisatie, kwaliteit en ervaring betreft. Alles bij deze club is erop gericht het hoogste te bereiken. Ik zal nooit zeggen dat we over twee of drie jaar een titel willen winnen. Ik wil nu een titel winnen. Dit is het moment.”

Van thuisvoordeel tegen Porto is alleen op papier sprake. Vanwege reisbeperkingen in verband met het coronavirus wordt het tweede duel in Sevilla gespeeld. De eerste ontmoeting met de Portugezen vond ook al in de Spaanse stad plaats.

Turnen: Thorsdottir doet niet mee aan EK

16.33 uur: Turnster Eythora Thorsdottir laat de Europese kampioenschappen, eind deze maand in Basel, aan zich voorbijgaan. Ze wil in de Zwitserse plaats geen risico lopen en richt zich volledig op de Olympische Spelen van de komende zomer in Tokio.

Bondscoach Bram van Bokhoven heeft voor de EK nu de volgende ploeg samengesteld: Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers. Bij de mannen zijn Bart Deurloo, Jordi Hagenaar, Loran de Munck, Frank Rijken, Casimir Schmidt en Epke Zonderland van de partij.

Bij de mannen wisten alleen Deurloo en Zonderland zich te plaatsen voor Tokio. Van Bokhoven: „Dit EK staat voor hen in het teken van de kwalificatie voor en voorbereiding op de Olympische Spelen. Voor Bart en Epke is dit een goede test, hoewel het olympische ticket van Epke nog bevestigd moet worden. Er is ook nog een kans om een derde ticket voor de Spelen te bemachtigen.”

Volgens de bondscoach is ook voor de vrouwen het EK een goede test op weg naar Tokio. „Dit is sinds lange tijd de eerste wedstrijd waarbij de sporters zich internationaal kunnen meten.” De Nederlandse vrouwen hebben zich als team gekwalificeerd voor Tokio. Vier turnsters mogen komende zomer naar Japan. Wie dat zijn, wordt eind juni besloten na onderlinge wedstrijden.

De Europese kampioenschappen zijn voor de Nederlandse turnploeg de enige mogelijkheid om zich te testen in de aanloop naar de Olympische Spelen. Als gevolg van de coronapandemie zijn alle wereldbekerwedstrijden geschrapt, alleen die van Doha wordt mogelijk op een later moment nog ingepland.

Voetbal: Einde seizoen voor PSV-middenvelder Gutiérrez

16.25 uur: Érick Gutiérrez komt dit seizoen niet meer in actie. De Mexicaanse middenvelder van PSV liep vrijdag op de training een spierblessure op en is daarvan de komende weken nog niet hersteld.

Gutiérrez is naar Mexico gegaan om daar verder te herstellen van zijn blessure. Hij voegt zich bij Ryan Thomas, Mauro Júnior en Maximiliano Romero, die al langer afwezig zijn.

PSV heeft nog maar weinig plezier beleefd aan Gutiérrez, die drie jaar geleden voor zo’n 8 miljoen overkwam van de Mexicaanse club Pachuca. Dit seizoen was hij in de competitie slechts één keer basisspeler en viel hij zeven keer in.

Gutiérrez heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2023.

Voetbal: Real Madrid tegen Liverpool nog zonder Hazard

16.14 uur: Real Madrid moet het ook woensdagavond in de tweede wedstrijd van de kwartfinales in de Champions League tegen Liverpool doen zonder Eden Hazard. De international van België is nog onvoldoende fit en is door coach Zinedine Zidane niet opgenomen in de selectie voor het duel op Anfield.

Hazard traint sinds kort weer mee met de groep na zijn laatste spierblessure, maar is nog niet wedstrijdfit. In de gewonnen (3-1) ontmoeting in Madrid tegen Liverpool ontbrak hij ook al. Verdediger en aanvoerder Sergio Ramos kan ook nog niet meedoen bij de Spanjaarden. Hij staat wegens een kuitblessure voorlopig langs de lijn.

Voetbal: Bayern-trainer Flick: we moeten net zo efficiënt zijn als PSG was

15.10 uur: Bayern München heeft de hoop op een plaats in de halve finales van de Champions League nog niet opgegeven. „We moeten ervoor zorgen dat we zo efficiënt zijn als Paris Saint-Germain vorige week bij ons was”, aldus trainer Hansi Flick over de nederlaag van 3-2 voor zijn elftal in München. „We weten dat het niet makkelijk wordt, maar we gaan er alles aan doen. Voor dit soort wedstrijden ben je bij Bayern München gaan spelen.”

Leon Goretzka en Lucas Hernández zijn naar alle waarschijnlijkheid allebei op tijd fit om dinsdag mee te doen. Goretzka liep vorige week een spierblessure op. Hernández trainde, na een oogblessure, net als Goretzka weer mee.

Kingsley Coman en Jérôme Boateng werden zaterdag in het competitieduel met Union Berlin (1-1) met lichte klachten gewisseld, maar ook zij zijn inzetbaar.

Aanvallers Robert Lewandowski (blessure) en Serge Gnabry (positieve coronatest) ontbreken nog.

Atletiek: Nederlandse atletiekploeg met Schippers naar WK estafette

15.08 uur: Dafne Schippers doet begin volgende maand mee aan de WK estafette in Polen. De 28-jarige Utrechtse komt in actie op de 4x100 meter. Het wordt voor Schippers haar eerste optreden sinds september vorig jaar.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter won op 19 september de 100 meter bij de Gouden Spike in Leiden. Sindsdien liet Schippers zich niet meer in wedstrijdverband zien. Ze sloeg het indoorseizoen over.

Bij de WK estafette op 1 en 2 mei in het nationale atletiekstadion van Polen in Chorzów, dat plaats biedt aan bijna 55.000 toeschouwers, doet Nederland mee op vijf van de zeven onderdelen: de 4x100 meter (mannen en vrouwen), de 4x400 meter (mannen en vrouwen) en de 4x400 meter gemengd. De mannen op de 4x100 meter en de vrouwen op de 4x400 meter hebben zich al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. De andere teams hopen zich in Polen te plaatsen voor het mondiale sportevenement in Japan.

De Nederlandse atletiekploeg was begin maart in de Poolse stad Torun heel succesvol bij de EK indoor. Met vier keer goud, een keer zilver en twee keer brons eindigde Oranje bovenaan het medailleklassement. In de week na het toernooi testten acht Nederlandse atleten positief op het coronavirus. Er bleek in Torun nogal wat mis te zijn gegaan bij het handhaven van de coronaregels, want heel wat landen kregen na de EK te maken met positieve gevallen.

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie selecteerde naast Schippers ook Nadine Visser, Naomi Sedney, Marije van Hunenstijn en Jamile Samuel voor de 4x100 meter. Bij de mannen bestaat de ploeg voor de kortste afstand uit Joris van Gool, Taymir Burnet, Churandy Martina, Hensley Paulina en Christopher Garia. Voor de 4x400 meter bestaat de selectie uit Terrence Agard, Ramsey Angela, Tony van Diepen, Jochem Dobber, Nout Wardenburg, Liemarvin Bonevacia (mannen), Femke Bol, Lisanne en Laura de Witte, Lieke Klaver, Andrea Bouma, Marit Dopheide, Eveline Saalberg en Eva Hogenkamp (vrouwen).

Wielrennen: Viervoudig winnaar Gilbert ontbreekt in Amstel Gold Race

14.49 uur: Philippe Gilbert staat niet aan de start van de Amstel gold Race. De Belg van Lotto Soudal liet woensdag weten dat hij de competitie hervat in de Waalse Pijl op 21 april. Gilbert won de Amstel Gold Race vier keer, in 2010, 2011, 2014 en 2017.

Gilbert laste op 29 maart een pauze in om fysiek en mentaal tot rust te komen. Hij ontbrak daardoor ook in de Ronde van Vlaanderen. „Dag iedereen, ik ben blij te kunnen aankondigen dat ik de competitie hervat in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Het wordt een kans om de tiende verjaardag te vieren van die mooie overwinningen op mijn palmares”, verwees de 38-jarige wielrenner in een video naar zijn zeges in de twee wedstrijden in 2011. Dat voorjaar won hij in de week ervoor ook de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race, twee wedstrijden waarin hij deze week ontbreekt.

De Amstel Gold race wordt zondag op een afgesloten parcours verreden rondom Valkenburg, met daarin meerdere keren de beklimming van de Cauberg, de Geulhemmerberg en de Bemelerberg. Op een parcours met een vergelijkbaar rondje veroverde Gilbert in 2012 zijn enige wereldtitel.

Voetbal: Marquinhos, Verratti en Florenzi onzeker bij Paris Saint-Germain

14.23 uur: Het is nog niet zeker of Paris Saint-Germain dinsdag in de return tegen Bayern München in de kwartfinales van de Champions League over Marquinhos kan beschikken. De Braziliaanse aanvoerder viel vorige week in Duitsland, waar PSG het eerste duel met 3-2 won, na een half uur geblesseerd uit. Afgelopen weekeinde ontbrak Maquinhos in de competitiewedstrijd tegen Strasbourg.

Trainer Mauricio Pochettino neemt dinsdag een besluit over Marquinhos, die naar alle waarschijnlijkheid sowieso buiten het basisteam begint. Dan wordt ook pas duidelijk of Marco Verratti en Alessandro Florenzi, die zijn teruggekeerd na coronabesmettingen, mee kunnen doen. Mauro Icardi is er sowieso niet bij.

Paris Saint-Germain heeft een goede uitgangspositie voor het bereiken van de halve finales, maar Pochettino legde de favorietenrol maandag toch bij Bayern neer. „Bayern is het beste team ter wereld. Zij zijn nog steeds de favoriet.”

Pochettino werd er ook mee geconfronteerd dat PSG het dit seizoen in grote wedstrijden uit vaak beter doet dan thuis. Zo won de Franse topclub in de achtste finales met 4-1 bij FC Barcelona. „Het is een statistiek waar we aan het einde van het seizoen eens naar moeten kijken, maar laten we hopen dat we de zaken morgen al kunnen veranderen”, aldus Pochettino.

Bayern kan dinsdag opnieuw niet beschikken over de Poolse topscorer Robert Lewandowski.

Turnen: Belgische turnster Derwael door blessure niet op EK

13.55 uur: De Belgische turnster Nina Derwael heeft zich vanwege een voetblessure afgemeld voor de EK turnen in het Zwitserse Basel deze maand. De 21-jarige Derwael is de wereldkampioene op het onderdeel brug.

„Omwille van een lichte blessure aan de voet waarmee Nina te kampen had de afgelopen weken, heeft ze zich niet optimaal kunnen voorbereiden op dit EK”, meldt de Belgische Gymfederatie.

„Het is jammer dit EK te moeten missen, maar met het oog op de Olympische Spelen is dit de beste beslissing”, laat de tweevoudige wereld- en Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers weten.

De EK turnen zijn van 21 tot en met 25 april in Basel.

Voetbal: Bayern-spits Lewandowski hervat looptraining

12:56 uur: Robert Lewandowksi is maandag voor het eerst sinds zijn blessure weer op het veld bij Bayern München verschenen. De Poolse spits werkte een individuele looptraining af.

Lewandowski liep vorige maand een knieblessure op in het gewonnen WK-kwalificatieduel van Polen met Andorra. Hij verrekte banden in zijn rechterknie en onderzoek maakte duidelijk dat hij vier weken niet zou kunnen spelen.

Zonder Lewandowski verloor Bayern München in de kwartfinales van de Champions League van Paris Saint-Germain (2-3). De return in Frankrijk is dinsdag, nog zonder Lewandowski. De Pool is met 35 doelpunten topscorer in de Bundesliga.

Tennis: Daviscup Finals dit jaar in Madrid, Innsbruck en Turijn

12.43 uur: Het eindtoernooi van de Daviscup, de zogenoemde Daviscup Finals, zal dit jaar in drie steden worden gehouden. Naast Madrid zijn het Oostenrijkse Innsbruck en Turijn in Italië geselecteerd. De Daviscup Finals vinden plaats van 25 november tot en met 5 december.

In elk van de drie steden worden twee van de zes groepen gespeeld. Daarna zijn in Madrid twee kwartfinales en in Innsbruck en Turijn ieder één. De halve finales en de finale worden gehouden in het Casa de Campo in Madrid.

De vernieuwde opzet van de Daviscup met een finaleweek vond in 2019 voor het eerst plaats. Spanje pakte toen in Madrid de eindzege door in de finale Canada te verslaan. De Daviscup Finals van 2020 werden uitgesteld en verplaatst naar november van dit jaar. Daarin strijden de achttien landen die zich in 2020 hadden geplaatst. Nederland deed in 2019 mee aan de finales, maar plaatste zich niet voor de Finals van 2020.

„We zijn verheugd dat we de Daviscup Finals ook naar Innsbruck en Turijn kunnen brengen”, zegt Albert Costa, directeur van het finaletoernooi. „Beide steden hadden indrukwekkende bids die niet alleen het beste beloven voor de spelers en de fans, maar daarnaast ook strenge maatregelen bevatten voor de gezondheid en veiligheid van iedereen die aanwezig is.”

Het was volgens Costa daarnaast belangrijk om twee steden te vinden die verbonden zijn met Madrid, met vergelijkbare omstandigheden voor de spelers, zodat er een gemakkelijke overgang mogelijk is voor de tennissers.

Shorttrack: Coach Otter haalt Van ’t Wout en Huisman bij selectie

12.30 uur: Jens van ’t Wout en Kay Huisman maken komend seizoen deel uit van de nationale shorttrackselectie. Het tweetal neemt de plaatsen in van Dennis Visser en Koen Slootweg, van wie bondscoach Jeroen Otter besloten heeft afscheid te nemen.

Van ’t Wout maakte vorige maand bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht al deel uit van de aflossingsploeg, die goud behaalde. De 19-jarige shorttracker is afkomstig van het KNSB Talent Team Noord. De 23-jarige Huisman is nieuw in de nationale selectie. Hij komt over van het KNSB Talent Team Midden.

De mannenselectie bestaat komend seizoen verder uit Daan Breeuwsma, Jasper Brunsmann, Friso Emons, Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Bram Steenaart en Melle van ’t Wout. De vrouwenselectie telt zes shorttracksters: Georgie Dalrymple, Yara van Kerkhof, Selma Poutsma, Xandra Velzeboer, Suzanne Schulting, Rianne de Vries.

Otter is maandag met de shorttrackers begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, waarbij het hoogtepunt in februari bij de Olympische Spelen in Peking ligt.

Voetbal: Trainer Funkel moet 1. FC Köln in Bundesliga houden

11.56 uur: Friedhelm Funkel is tot het einde van het seizoen aangesteld als trainer van 1. FC Köln. De 67-jarige coach moet er de laatste zes competitiewedstrijden voor gaan zorgen dat de club ook komend seizoen weer in de Bundesliga voetbalt.

Köln verloor zondag van concurrent FSV Mainz (2-3) en dat was voor het bestuur van de club aanleiding trainer Markus Gisdol weg te sturen.

Funkel werd in januari 2020 bij Fortuna Düsseldorf uit zijn functie gezet. In het seizoen 2002/2003 was hij al coach bij Köln. Daarna werkte Funkel onder meer bij Eintracht Frankfurt en Hertha BSC.

FC Köln neemt met 23 punten de voorlaatste plaats in. Hertha BSC, dat op de veilige vijftiende plek staat, heeft 3 punten meer.

Wielrennen: Deceuninck zonder winnaar Alaphilippe in Brabantse Pijl

11.40 uur: Wielerploeg Deceuninck - Quick-Step start woensdag in de wielerkoers de Brabantse Pijl zonder de Fransman Julian Alaphilippe. De wereldkampioen won de uitgestelde editie van de klassieker vorig jaar in oktober. Ook Mathieu van der Poel, de winnaar van 2019, staat niet aan de start. De Nederlands kampioen had al aangegeven dat hij zich na de Ronde van Vlaanderen van 4 april voorlopig op het mountainbiken gaat richten.

Ondanks het ontbreken van de wereldkampioen denkt de Belgische ploeg met renners als Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Rémi Cavagna mee te kunnen strijden om de zege. „We verwachten een snelle race en veel aanvallen, vooral op de lokale rondes. We hebben meerdere kaarten die we kunnen uitspelen, dus we starten met veel zelfvertrouwen”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck.

Alaphilippe won vorig jaar door in de sprint Van der Poel en zijn landgenoot Benoît Cosnefroy te kloppen in de sprint. Het was zijn eerste zege in de regenboogtrui van de wereldkampioen.

Algemeen: Grote meerderheid Japanners wil Spelen verplaatsen of afgelasten

11.10 uur: Een grote meerderheid van 72 procent van de Japanners wil dat de Olympische Spelen van Tokio, die gepland staan voor deze zomer, opnieuw worden uitgesteld of afgelast. De angst voor een volgende golf van coronabesmettingen is hiervoor de aanleiding, meldt Kyodo News na een enquête.

In het onderzoek geeft 39,2 procent van de ondervraagden aan voorstander te zijn van definitieve afgelasting van de uitgestelde Spelen, terwijl 32,8 procent vindt dat de Spelen opnieuw moeten worden uitgesteld. Slechts 24 procent van de ondervraagden is voorstander van het houden van de Olympische Spelen en de Paralympics deze zomer.

Bijna alle ondervraagden (92,6 procent) lieten weten dat ze zich zorgen maken over een opleving van het coronavirus en het aantal besmettingen. Ook is 60 procent ontevreden over de voortgang van de vaccinatiecampagne in Japan.

Hockey: Blaak eerste doelman op Olympische Spelen

10.14 uur: Pirmin Blaak verdedigt komende zomer bij de Olympische Spelen het doel van de Nederlandse hockeyers. De keeper van Oranje-Rood krijgt van bondscoach Max Caldas de voorkeur boven Maurits Visser van Bloemendaal.

„We beschikten de laatste jaren over drie keepers die elkaar niet veel ontlopen en hebben besloten dat Blaak als eerste keeper naar Tokio zal afreizen”, aldus Caldas. „Visser heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen periode. Op basis daarvan hebben we besloten hem als tweede keeper aan te wijzen.”

De bondscoach liet verder weten dat Sander Baart, Teun Beins, Sam van der Ven en Floris Wortelboer niet langer deel uitmaken van de selectie. Caldas heeft zijn trainingsgroep teruggebracht naar 21 spelers. Die groep werkt nu toe naar het EK in juni in Amsterdam en vervolgens de Spelen in Tokio.

Voetbal: Kuipers fluit eerst Liverpool tegen Real, daarna bekerfinale

10.00 uur: Björn Kuipers leidt deze week twee topwedstrijden. De Nederlandse scheidsrechter mag woensdag eerst de kwartfinale in de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid fluiten. Kuipers is daarnaast door de KNVB aangesteld voor de bekerfinale tussen Vitesse en Ajax van zondag in De Kuip.

Liverpool moet in de return in eigen stadion, vanaf 21.00 uur, een achterstand van 3-1 uit het eerste duel zien weg te werken.

Kuipers was vorige maand voor het laatst actief in de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter was toen aangesteld voor de ontmoeting tussen FC Porto en Juventus in de achtste finales van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams.

Kuipers floot in 2018 voor het laatst de nationale bekerfinale, die toen tussen Feyenoord en AZ (3-0) ging.

Voetbal: Borussia-aanvaller Sancho na blessureleed terug op trainingsveld

09.50 uur: Aanvaller Jadon Sancho is terug op het trainingsveld bij Borussia Dortmund. De voetballer keerde terug in de aanloop naar de returnwedstrijd in de Champions League tegen Manchester City van woensdag, nadat hij meer dan een maand afwezig was geweest wegens een spierblessure.

Sancho was niet inzetbaar sinds de zege van Borussia Dortmund op Borussia Mönchengladbach in de kwartfinale van de Duitse beker op 2 maart. De 21-jarige aanvaller ontbrak daardoor ook bij de 2-1-nederlaag regen Manchester City vorige week en kon ook niet meespelen met de wedstrijden van de Engelse nationale ploeg.

Sancho werkte maandag een individuele training af. Of de aanvaller woensdag tegen ManCity al kan meespelen, is nog niet bekend.

Voetbal: Tottenham veroordeelt racisme tegen Zuid-Koreaanse voetballer Son

09.15 uur: Tottenham Hoptspur heeft de „weerzinwekkende” racistische verwensingen aan het adres van de Zuid-Koreaanse spits Son Heung-min veroordeeld. De voetballer was op social media uitgescholden na de 3-1-nederlaag in de Premier League tegen Manchester United.

Son ging neer nadat hij per ongeluk in het gezicht was geraakt door Scott McTominay in de voorbereiding van een doelpunt van Edinson Cavani. De treffer werd afgekeurd na het bekijken van de beelden door de VAR.

„Weer een wedstrijddag en meer weerzinwekkend racisme tegen een van onze spelers”, liet Tottenham weten via Twitter. „Dit is opnieuw gemeld aan de platforms en we zullen samen met de Premier League een grondig onderzoek verrichten om te bekijken wat de meest effectieve manier is om hiertegen op te treden. We steunen je, Sonny”

Bsketbal: LA Clippers wint moeizaam in NBA, Boston Celtics onderuit

08:28 uur: Los Angeles Clippers heeft in eigen huis een moeizame overwinning geboekt op Detroit Pistons in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De basketballers uit Los Angeles wonnen met 131-124 van de bescheiden club uit Detroit. Denver Nuggets verloor in eigen huis van Boston Celtics.

Marcus Morris Sr. leidde de Clippers met 33 punten en Paul George zorgde voor 32 punten en negen assists. De Pistons maakten het spannend met 26 punten van Josh Jackson en 25 van Saddiq Bey.

Kawhi Leonard kreeg rust bij de ploeg uit LA en Serge Ibaka en Pat Beverley ontbraken wegens blessures. De Clippers staan derde in de Western Conference met 37 overwinningen, drie minder dan Utah.

Denver Nuggets, ook goed presterend in de Western Conference met de vierde plaats, ging in eigen huis onderuit tegen Boston Celtics. De club uit Boston beëindigde de zegereeks van acht overwinningen van Denver.

Jayson Tatum maakte 28 punten en 10 rebounds, Jaylen Brown zorgde voor 20 punten voor de Celtics die met 105-87 wonnen. Nikola Jokic scoorde 17 punten voor de Nuggets en Michael Porter Jr. 22, maar het was niet genoeg. Denver leidde nog met 79-65 in het derde kwart, maar daarna grepen de Celtics het initiatief en maakten 31 van de laatste 34 punten.