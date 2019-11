Live Eredivisie: AZ sluit weekeinde af

Alle wedstrijden in de Eredivisie zijn via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut te volgen.

Feyenoord

Dick Advocaat heeft als nieuwe trainer van Feyenoord nog een lange weg te gaan. Dat bleek eens te meer in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter RKC Waalwijk. De Rotterdammers stelden in de derde wedstrijd onder leiding van de 72-jarige Hagenaar flink teleur. Dankzij een treffer van Marcos Senesi, die scoorde in de 85e minuut, bleven de drie punten niettemin in de morrende Kuip: 3-2.

In de extra tijd ontsnapte aanvoerder Steven Berghuis aan de rode kaart na een elleboogstoot in de maagstreek van RKC-doelman Etienne Vaessen. De Brabantse ploeg stond toen al met tien man na de tweede gele kaart voor Stijn Spierings in de 87e minuut.

Marcos Senesi maakte het winnende doelpunt voor Feyenoord. Ⓒ ANP Sport

PSV

PSV heeft in de eredivisie de derde nederlaag in vier duels geleden. Na FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) was zondag ook Willem II te sterk voor het elftal van trainer Mark van Bommel, dat vorige week bij Sparta Rotterdam in blessuretijd pas een punt pakte (2-2). Willem II won met 2-1.

Ché Nunnely opende al in de 7e minuut de score voor Willem II. Hij nam in de 64e minuut ook de tweede treffer van Willem II voor zijn rekening. Invaller Gastón Pereiro verkleinde in de slotfase de achterstand voor PSV.

Met de wedstrijden in de Europa League meegerekend, is PSV nu al zes wedstrijden op rij zonder overwinning. Dat gebeurde voor het laatste in het seizoen 2013/2014, onder leiding van Phillip Cocu.

Ritsu Doan (l) in duel met Bart van Nieuwkoop. Ⓒ ANP Sport

Ajax

Ajax heeft een ruime thuiszege op FC Utrecht geboekt. De koploper zegevierde met 4-0, na een ruststand van 3-0. Donny van de Beek maakte de 1-0 en 3-0. Dusan Tadic tekende voor de 2-0 en Lisandro Martínez bracht de 4-0 op zijn naam.

Ajax heeft nu een voorsprong van negen punten op naaste belager AZ, dat later op zondag FC Emmen ontvangt. PSV begint om 14.30 uur met een achterstand van elf punten aan het uitduel met Willem II.

Ajax was in de Johan Cruijff ArenA een aantal maatjes te groot voor FC Utrecht. Ⓒ ANP Sport

Uitslagen

12.15 uur: Ajax - FC Utrecht 4-0

Bekijk ook: Swingend Ajax heeft geen kind aan Utrecht

14.30 uur: FC Twente - PEC Zwolle 2-1

Bekijk ook: FC Twente wint streekderby van PEC

14.30 uur: Willem II - PSV 2-1

Bekijk ook: PSV na zesde zeperd nog dieper in problemen

16.45 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk 3-2

Bekijk ook: Feyenoord met hangen en wurgen langs RKC

20.00 uur: AZ - FC Emmen

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie.

Bekijk ook: Labyad bij Ajax logische vervanger Neres

Bekijk ook: FC Utrecht ziet status angstgegner afbrokkelen