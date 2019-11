Live Eredivisie: Senesi doet het voor Feyenoord

Alle wedstrijden in de Eredivisie zijn via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut te volgen.

Ajax nam de lunchwedstrijd voor zijn rekening en maakte in de Johan Cruijff ArenA korte metten met FC Utrecht. De Amsterdammers stuurden de bezoekers met een 4-0 nederlaag terug naar de Domstad.

PSV is hard op weg alle negatieve clubrecords te breken. De in crisis verkerende Eindhovenaren moesten zondag in de eredivisie ook hun meerdere erkennen in Willem II: 2-1. PSV haalde uit de laatste vier competitieduels slechts één punt. PSV moet zich daardoor voorlopig richten op het verdedigen van de derde plaats. PSV is nu, de Europa League ook meegerekend, al zes achtereenvolgende wedstrijden zonder overwinning. Dat gebeurde voor het laatst in november/december 2013 onder leiding van Phillip Cocu. PSV eindigde dat seizoen als vierde.

Ritsu Doan (l) in duel met Bart van Nieuwkoop. Ⓒ ANP Sport

Feyenoord en AZ

Voor het duel met RKC heeft trainer Dick Advocaat enkele wijzigingen doorgevoerd. Rick Karsdorp, Edgar Ié en Renato Tapia ontbreken in het elftal van trainer Dick Advocaat. Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi en Leroy Fer zijn de vervangers in vergelijking met het team dat afgelopen donderdag begon in De Kuip tegen Young Boys (1-1) voor de Europa League.

AZ sluit zondagavond de dertiende speelronde af. De Alkmaarders, die in de Europa League tweemaal op rij dik van FC Astana wonnen, treffen in Den Haag dit keer FC Emmen.

Programma en uitslagen Eredivisie

12.15 uur: Ajax - FC Utrecht 4-0

14.30 uur: FC Twente - PEC Zwolle 2-1

14.30 uur: Willem II - PSV 2-1

16.45 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk

20.00 uur: AZ - FC Emmen

