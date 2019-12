De Bundesliga opent de aanval op Bayern München

Joshua Zirkzee maakte vorige week de belangrijke 1-2 namens Bayern München tegen SC Freiburg. Op de achtergrond is Ivan Perisic onderweg de doelpuntenmaker te feliciteren. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Met de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg sluit Bayern München zaterdagmiddag het kalenderjaar 2019 af. En dat verliep allesbehalve rooskleurig voor Der Rekordmeister. De club zag Arjen Robben vertrekken, ontdeed zich het afgelopen half jaar van trainer Niko Kovac en finisht hooguit op 33 punten, het laagste sinds het seizoen 2010/2011. En laat dat nu net de laatste jaargang zijn waarin Bayern géén landskampioen werd. Is de hegemonie van de Duitse club serieus in gevaar? In de top van de Bundesliga ruiken de andere clubs bloed.