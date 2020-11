Max Verstappen hoopt niet op regen: ’Dan hebben we spikes nodig’

„Over het algemeen was het een zeer positieve dag voor ons”, aldus Verstappen. „Ik ben best blij met de auto, die lijkt goed te werken. Qua grip kan het alleen niet slechter op dit circuit. Het is nog steeds alsof we op ijs rijden en nog veel erger dan onlangs in Portimão. Maar uiteindelijk is het hetzelfde voor iedereen. We moeten er mee omgaan.”

In het weekeinde nóg lastiger?

Het gladde circuit kan nóg lastiger worden voor de coureurs als het zaterdag en/of zondag gaat regenen. Verstappen: „Ik hoop niet dat het gaat regenen, want dan moeten we op spikes gaan rijden… We zijn hier nu al vijf seconden langzamer dan de tijden die we hier normaal zouden rijden.”

Verstappen beseft dat Mercedes de zaken beter voor elkaar zal hebben als de baan zaterdag beter te berijden is. „Maar ik hoop dat we competitief zijn”, aldus de Limburger.

Shit met hoofdleter S

WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes) noemde de vrijdag ’een ramp’. „Het is zo’n mooi circuit. Ik begrijp niet waarom ze miljoenen hebben gespendeerd om nieuw asfalt neer te leggen, ze hadden het beter alleen schoon kunnen maken. Het lukte totaal niet om de banden op temperatuur te krijgen. Dat is zonde, want een ronde geeft hier normaal juist een geweldig gevoel. Nu is het shit met een hoofdletter S.”

