Nyck de Vries: ‘Begrip voor keuze van Williams’

,,Ik heb begrip voor de keuze van Williams voor Alex”, aldus De Vries in Monza, waar hij op vrijdag aanwezig is vanwege zijn werk als reserve- en testcoureur van Mercedes. ,,Hij heeft meer ervaring in de Formule 1, dus ik snap dat ze voor deze oplossing hebben gekozen.”

De Vries is wereldkampioen in de elektrische klasse Formule E en werd in 2019 kampioen in de Formule 2. Zijn naam wordt ook gelinkt aan Alfa Romeo, al lijken andere coureurs daar een betere kans te maken. Zelfs Aston Martin – dat met Mercedes-motoren rijdt – wordt nog genoemd, als blijkt dat Sebastian Vettel toch niet doorgaat.

,,Veel berichten gaan langs mij heen, maar ik ben natuurlijk gevleid dat mijn naam wordt genoemd”, stelt De Vries. ,,En het is ook mooi om te horen hoe iemand als Toto Wolff over mij praat. Maar ik ben ook heel dankbaar voor het werk dat ik nu doe.”

De Vries rijdt namens Mercedes in de Formule E, maar dat team stapt na volgend seizoen wel uit die klasse. Ook is hij in het langeafstandsracen reservecoureur bij het topteam van Toyota en komt hij uit in de European Le Mans Series. De Vries ontkracht overigens geruchten dat hij al een Formule 1-contract zou hebben getekend en hij gefortuneerde zakenlieden aan zijn zijde zou hebben. ,,Ik heb echt geen flauw idee waar dat soort verhalen vandaan komen. Het is allebei onzin.”