Jumbo-Visma na pechdag ook met Roglic van start in langste Tour-rit

Door onze telesportredactie

Primoz Roglic gaat donderdag gewoon van start ondanks zijn val in de kasseienrit van gisteren. Ⓒ EPA

Primoz Roglic is donderdag vroeg in de middag in Binche gewoon van start gegaan in de zesde Tour-rit. De Sloveenswe kopman van Jumbo-Visma kwam woensdag nog ten val en ontwrichtte daarbij zijn schouder. Door de valpartij verloor Roglic wel meer dan twee minuten op Tourfavoriet Tadej Pogacar.