Verguisde Kaepernick kan terugkeren in NFL

Volgens hoofdcoach Pete Carroll van Seattle Seahawks is er interesse voor de 32-jarige Kaepernick. Niet van de Seahawks, maar van een andere club.

„De afgelopen jaren heb ik nooit met een andere hoofdcoach over Colin gesproken. Maar vandaag werd ik gebeld”, zegt Carroll in een videogesprek met Amerikaanse journalisten. „Ik weet dat iemand geïnteresseerd is, maar ik kan niet zeggen wie. We zullen zien wat er gaat gebeuren.”

Als speler van San Francisco 49ers werd Kaepernick in 2016 het symbool van de strijd tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. De quarterback bleef tijdens het spelen van het volkslied niet staan, maar ging op één knie zitten. De controversiële Kaepernick vertrok aan het einde van dat seizoen bij de 49ers en geen enkele andere club durfde het daarna aan om hem vast te leggen.