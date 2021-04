GP Japan drie jaar langer op de Formule 1-agenda

Formule 1-directeur Stefano Domenicali is zeer blij met de verleninging.„Ik ben in de wolken dat de Formula 1 nog eens drie jaar naar Suzuka Circuit zal komen om te racen. Japan heeft een speciale plek in onze harten en die van de fans wereldwijd. Er hebben zich hier zoveel legendarische momenten afgespeeld, liefst 11 wereldkampioenschappen zijn hier beslist.”

Japan heeft dit jaar met de pas 20-jarige Yuki Tsunoda voor het eerst sinds 2014 weer een coureur in de Formule 1.

Het circuit, het enige in de Formule 1 in de vorm van een acht, bestaat volgend jaar zestig jaar. „We zijn vastbesloten om er samen met de lokale overheid voor te zorgen dat Suzuka geliefd zal blijven in de motorsportgemeenschap”, aldus Domenicali. Dit jaar staat de race voor 10 oktober op de rol.