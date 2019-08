Sport Kort: De Randamie krijgt kans op revanche

De Randamie strijdt in december om UFC-titel

07.25 uur: Germaine de Randamie vecht op 14 december met kampioen Amanda Nunes om de titel in het bantamgewicht (tot 61,2 kilogram). De Nederlandse verloor in de UFC slechts één van haar zeven gevechten, en dat was nou juist precies tegen Nunes, die momenteel ook kampioen in het vedergewicht (tot 65,8 kilogram) is.

De Randamie was eerder al de beste in die klasse. In 2017 veroverde ze de kampioensgordel door Holly Holm te verslaan, maar omdat ze vervolgens niet wilde vechten tegen Cris ’Cyborg’ Justino, die een dopingverleden heeft, werd de titel van de Utrechtste afgenomen.

De 35-jarige De Randamie kwam in juli voor het laatst in actie, toen ze afrekende met de Amerikaanse Aspen Ladd.

Demi Schuurs (tweede van links) moet het doen met de tweede plaats. Ⓒ Hollandse Hoogte

Schuurs verliest dubbelfinale in Cincinnati

03:19 uur: Demi Schuurs heeft met haar Duitse partner de finale van het vrouwendubbeltoernooi van Cincinnati niet kunnen winnen. De 26-jarige Nederlandse ging met Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland aan haar zijde ten onder tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac: 4-6 1-6. De partij duurde net geen uur.

Het winnende koppel mocht een bedrag van ongerekend ruim 129.000 euro mee naar huis nemen. Schuurs en Grönefeld moesten het met ongeveer de helft daarvan stellen.

Voor Schuurs was het de tweede verloren finale op rij. Vorige week verloor ze samen met Grönefeld ook al de finale in Toronto. Vorig jaar bereikte ze eveneens de finale in Cincinnati. Ook die verloor ze samen met de Belgische Elise Mertens van Hradecka en haar toenmalige partner Ekatarina Makarova uit Rusland.

Novak Djokovic baalt. Ⓒ AFP

Djokovic mist finale van masters Cincinnati

01:59 uur: Novak Djokovic heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van het masterstoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. De Servische nummer een van de wereld won nog wel de eerste set van de Rus Daniil Medvedev met 6-3, maar was in het verloop van de partij kansloos tegen de ontketende nummer acht van de mondiale tennisladder: 3-6, 3-6.

Medvedev staat zondag voor de derde keer op rij in een grote tennisfinale. Hij verloor in Montreal in de eindstrijd van Rafael Nadal en was in Washington niet opgewassen tegen Nick Kyrgios. Nu kan alleen David Goffin de Rus nog van de titel afhouden, De Belg verzekerde zich ten koste van de Fransman Richard Gasquet (6-3 6-4) voor het eerst in zijn loopbaan van een plek in de finale van een masterstoernooi.

Djokovic was na zijn nederlaag vol lof over Medvedev. „Ik heb verloren, maar heb niet zo veel fout gedaan”, zei hij. „Deze jongen is hard op weg naar de top vijf van de wereld. Halverwege de tweede set begon hij fantastisch te spelen. Hij sloeg tweede services van 200 kilometer per uur en maakte nauwelijks fouten meer.”