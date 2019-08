Sport Kort: Sheffield viert memorabele zege

Thomas Pieters Ⓒ BSR Agency

Golf: Pieters de beste in Praag

18.15 uur: De Belg Thomas Pieters heeft voor de tweede keer de Tsjechië Masters in Praag op zijn naam geschreven. De 27-jarige Pieters eindigde na vier rondes op een totaal van 269 slagen, één minder dan Adri Arnaus uit Spanje. De Belg was vier jaar geleden ook al de beste op het toernooi uit de Europese Tour in de Tsjechische hoofdstad.

Tim Gajser Ⓒ Hollandse Hoogte

Motorcross: Gajser verovert tweede wereldtitel MXGP

18.13 uur: Tim Gajser heeft voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP veroverd. De Sloveen werd vijfde in de eerste manche van de Grote Prijs van Italië. Met nog drie GP’s te gaan kan de motorcrosser niet meer bijgehaald worden. Gajser werd eerder wereldkampioen in de MXGP in 2016 en in 2015 in de MX2-klasse.

De Grote Prijs van Italië werd een prooi voor Glenn Coldenhoff. Het is de tweede keer voor de de 28-jarige Brabander dat hij een Grote Prijs in de MXGP op zijn naam schrijft. In 2015 deed hij dat in Letland. Op het circuit van Imola won Coldenhoff beide manches overtuigend. In de tweede manche bleef hij de kersverse wereldkampioen Gajser voor.

Voetbal: Eerste Premier League-zege Sheffield in twaalf jaar

17.19 uur: Sheffield United heeft na twaalf jaar weer een wedstrijd in de Premier League gewonnen. De naar het hoogste niveau gepromoveerde club versloeg voor eigen publiek Crystal Palace met 1-0. John Lundstram maakte vroeg in de tweede helft het enige doelpunt. Sheffield United vierde vorige week de terugkeer in de Premier League met een gelijkspel (1-1) bij Bournemouth. Patrick van Aanholt speelde de hele wedstrijd voor Crystal Palace, dat vorige week de competitie opende met een gelijkspel (0-0) tegen Everton.

Voetbal: Oud-PSV’er trefzeker in België

17.18 uur: Maxime Lestienne heeft Standard Luik aan een thuiszege op Excelsior Moeskroen geholpen. De oud-speler van PSV had met twee doelpunten een groot aandeel in de 4-1 overwinning. Lestienne maakte het eerste en tweede doelpunt voor Standard Luik. Selim Amallah en Renaud Emond scoorden ook voor de thuisploeg. Excelsior Moeskroen kwam op 3-1 door een eigen doelpunt van Kostas Laifis. Standard kreeg door de zege de koppositie weer in zicht. Het verschil met Club Brugge en KV Mechelen is nu een punt.

Paardensport: Goud voor Bram Chardon bij EK vierspannen

15.48 uur: Bram Chardon heeft bij het Europese kampioenschap vierspannen goud gewonnen. De Nederlander neemt daarmee de titel over van zijn vader IJsbrand. Het zilver in Donaueschingen in Duitsland ging naar de Fransman Benjamin Aillaud, voor de Belg Glenn Geerts.

Chardon eindigde als derde in de dressuur. Op de marathon werd hij tweede. De 26-jarige menner begon daardoor als leider van het tussenklassement aan het onderdeel vaardigheid. Chardon maakte één fout, al bij de vierde poort. Doordat hij verder foutloos bleef, stelde Chardon het goud veilig.

„Die fout kwam onverwacht”, zei de winnaar. „Dat was niet alleen spannend voor mijzelf, maar ook voor de mensen langs de kant. Maar het is allemaal gelukt. Mijn vader geeft zijn titel door aan mij, mooier kan haast niet.”

Ashley Cole in actie namens Derby County. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Cole hangt voetbalschoenen aan wilgen

15.15 uur: Ashley Cole keert niet meer terug op het voetbalveld. De 38-jarige linksback heeft definitief een punt gezet achter een mooie loopbaan, zo vertelde hij bij Sky Sports waar hij te gast was als analist.

Cole vertrok vorig seizoen bij Derby County, waar trainer Phillip Cocu als hoofdtrainer aan de slag is gegaan. De 107-voudig international speelde een groot deel van zijn loopbaan bij Arsenal en Chelsea. De Engelsman droeg ook het shirt van AS Roma, Crystal Palace en LA Galaxy.

Cole heeft de ambitie om in de toekomst een profclub te trainen.

Danny van Poppel Ⓒ BSR AGENCY

Wielrennen: gebroeders Van Poppel tekenen bij wielerploeg Wanty

14.28 uur: De wielerbroers Danny en Boy van Poppel komen de volgende twee seizoenen beide uit voor de Belgische ploeg Wanty - Groupe Gobert. De twee wielrenners worden bij de ploeg ook herenigd met ploegleider Hilaire van der Schueren, met wie ze in 2013 debuteerden in de WorldTour bij Vacansoleil.

„Ik ben heel blij dat ik ga uitkomen voor Wanty-Gobert”, zegt Danny van Poppel, die overkomt van Jumbo-Visma. „Dit biedt me nieuwe kansen, samen met mijn broer. Hoe ouder we worden, des te meer realiseren we ons dat het speciaal is dat we kans krijgen om een goed duo te vormen. Van der Schueren gelooft al vele jaren in mij, zowel in goede als in slechte tijden.”

Boy van Poppel verruilt Roompot-Charles voor Wanty. „We wilden al een poos weer herenigd worden”, zegt hij. „Het is een voordeel om met broers te werken. Het is gemakkelijker om automatismen te creëren en er is een extra motivatie om alles te geven.”

Zeilen: Bouwmeester blijft tweede na slechte race

13.09 uur: Marit Bouwmeester heeft genoegen moeten nemen met een tegenvallende 23e plaats in haar derde race op het olympisch testevent in de baai van het Japanse Enoshima. Ze kende een matige start in de Laser Radial en kon zich niet meer herstellen, omdat het nauwelijks waaide. „Het ontbrak een beetje in de uitvoering, maar dit was ook weer een mooi moment om te leren”, reageerde ze positief.

Bouwmeester staat nog steeds tweede, achter de Hongaarse koploopster Mária Érdi. De Friezin mag de 23e plaats als haar slechtste resultaat wegstrepen.

Germaine de Randamie Ⓒ DE TELEGRAAF

MMA: De Randamie strijdt in december om UFC-titel

07.25 uur: Germaine de Randamie vecht op 14 december met kampioen Amanda Nunes om de titel in het bantamgewicht (tot 61,2 kilogram). De Nederlandse verloor in de UFC slechts één van haar zeven gevechten, en dat was nou juist precies tegen Nunes, die momenteel ook kampioen in het vedergewicht (tot 65,8 kilogram) is.

De Randamie was eerder al de beste in die klasse. In 2017 veroverde ze de kampioensgordel door Holly Holm te verslaan, maar omdat ze vervolgens niet wilde vechten tegen Cris ’Cyborg’ Justino, die een dopingverleden heeft, werd de titel van de Utrechtste afgenomen.

De 35-jarige De Randamie kwam in juli voor het laatst in actie, toen ze afrekende met de Amerikaanse Aspen Ladd.

Demi Schuurs (tweede van links) moet het doen met de tweede plaats. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Schuurs verliest dubbelfinale in Cincinnati

03:19 uur: Demi Schuurs heeft met haar Duitse partner de finale van het vrouwendubbeltoernooi van Cincinnati niet kunnen winnen. De 26-jarige Nederlandse ging met Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland aan haar zijde ten onder tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac: 4-6 1-6. De partij duurde net geen uur.

Het winnende koppel mocht een bedrag van ongerekend ruim 129.000 euro mee naar huis nemen. Schuurs en Grönefeld moesten het met ongeveer de helft daarvan stellen.

Voor Schuurs was het de tweede verloren finale op rij. Vorige week verloor ze samen met Grönefeld ook al de finale in Toronto. Vorig jaar bereikte ze eveneens de finale in Cincinnati. Ook die verloor ze samen met de Belgische Elise Mertens van Hradecka en haar toenmalige partner Ekatarina Makarova uit Rusland.

Novak Djokovic baalt. Ⓒ AFP

Tennis: Djokovic mist finale van masters Cincinnati

01:59 uur: Novak Djokovic heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale van het masterstoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. De Servische nummer een van de wereld won nog wel de eerste set van de Rus Daniil Medvedev met 6-3, maar was in het verloop van de partij kansloos tegen de ontketende nummer acht van de mondiale tennisladder: 3-6, 3-6.

Medvedev staat zondag voor de derde keer op rij in een grote tennisfinale. Hij verloor in Montreal in de eindstrijd van Rafael Nadal en was in Washington niet opgewassen tegen Nick Kyrgios. Nu kan alleen David Goffin de Rus nog van de titel afhouden, De Belg verzekerde zich ten koste van de Fransman Richard Gasquet (6-3 6-4) voor het eerst in zijn loopbaan van een plek in de finale van een masterstoernooi.

Djokovic was na zijn nederlaag vol lof over Medvedev. „Ik heb verloren, maar heb niet zo veel fout gedaan”, zei hij. „Deze jongen is hard op weg naar de top vijf van de wereld. Halverwege de tweede set begon hij fantastisch te spelen. Hij sloeg tweede services van 200 kilometer per uur en maakte nauwelijks fouten meer.”