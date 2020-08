Transferoverzicht: Doelman Jurjus van PSV naar Duitse derdeklasser

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindig(d)en en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

DONDERDAG 27 AUGUSTUS

Doelman Jurjus van PSV naar Duitse derdeklasser

14.49 uur: Doelman Hidde Jurjus verruilt PSV voor de Duitse voetbalclub KFC Uerdingen 05. De 26-jarige keeper ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg die uitkomt in de derde Bundesliga. Hij wordt bij Uerdingen teamgenoot van oud-PSV'er Peter van Ooijen.

PSV nam Jurjus in 2016 over van De Graafschap. De keeper kreeg in Eindhoven een vijfjarig contract, maar hij slaagde er niet in een basisplaats te veroveren in de hoofdmacht. PSV verhuurde Jurjus eerst aan Roda JC en de afgelopen twee seizoenen stond hij als huurling onder de lat bij zijn oude club De Graafschap.

De voormalige jeugdinternational stapt nu over naar KFC Uerdingen. PSV nam eerder deze zomer al afscheid van keeper Robbin Ruiter (naar Willem II) en mogelijk vertrekt ook Jeroen Zoet. De nieuwe Duitse trainer Roger Schmidt kon deze week met Yvon Mvogo een nieuwe doelman verwelkomen, die de concurrentie moet aangaan met Lars Unnerstall.

PEC Zwolle verkoopt Flemming aan Fortuna Sittard

12.48 uur: PEC Zwolle heeft Zian Flemming aan Fortuna Sittard verkocht. De Limburgers nemen de 22-jarige aanvaller per direct over. Flemming speelde de afgelopen twee seizoenen 32 keer voor de Zwolse eredivisieclub, maar werd ook uitgeleend aan NEC Nijmegen. Hij kwam in 2018 over van Ajax.

„Zian is een op en top prof. Gezien zijn leeftijd is het voor hem nu belangrijk op een zo hoog mogelijk niveau zoveel mogelijk speelminuten te maken. Bij PEC Zwolle was dat vooruitzicht voor hem niet meer aanwezig en dus is deze transfer voor alle partijen een goede uitkomst”, lichtte technisch manager Mike Willems van PEC de transfer toe.

Flemming ondertekende bij Fortuna een contract voor vier jaar.

FC Utrecht verhuurt Venema aan NAC

11.33 uur: FC Utrecht verhuurt Nick Venema voor een jaar aan NAC Breda. De 21-jarige aanvaller kon in de ploeg van trainer John van den Brom niet rekenen op een basisplaats. FC Utrecht verhuurde Venema vorig seizoen al aan Almere City FC, waarvoor hij zes doelpunten maakten in 24 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

„Nick is een jonge, enthousiaste aanvaller die op meerdere posities voorin inzetbaar is”, zegt NAC-trainer Maurice Steijn. „Al denk ik dat hij vanaf de flank het gevaarlijkst kan zijn. Daarnaast is het een aanvaller die makkelijk goals maakt.”

Venema scoorde voor Jong FC Utrecht al 36 keer op het tweede niveau van het Nederlandse profvoetbal. Hij debuteerde begin 2017 in de hoofdmacht van Utrecht. De spits tekende in 24 wedstrijden in de eredivisie, waarvan de meeste als invaller, voor zes doelpunten. FC Utrecht heeft veel vertrouwen in Venema, maar denkt dat een nieuwe verhuurperiode het beste voor hem is om ervaring op te doen.

Doelman Henderson tot 2025 bij Manchester United

19:49 uur: Manchester United heeft het contract met Dean Henderson verlengd tot 2025. In de verbintenis met de doelman is bovendien een optie voor nog een jaar opgenomen.

Henderson speelt al sinds zijn 14e bij United. Hij is opgenomen in de nationale selectie van Engeland voor de komende twee wedstrijden in de Nations League, die in september worden gespeeld. In het afgelopen seizoen hield hij 13 keer de ’nul’ in de Premier League. Dat gebeurde wel bij Sheffield United, dat hem had gehuurd van ManU.

Om bij Manchester United eerste keus te worden moet Henderson nog wel bewijzen dat hij beter is dan bijvoorbeeld de huidige eerste keus David de Gea. Ook doelman Sergio Romero staat onder contract bij United.

09.30 uur: Leeds gaat zich versterken met Rodrigo. De 29-jarige aanvaller, geboren in Brazilië, maar uitkomend voor Spanje, komt over van Valencia.

De Engelsen betalen naar verluidt zo’n 30 miljoen euro voor de voetballer, me wie nog wel een persoonlijk akkoord moet worden bereikt.

Rodrigo was vorig seizoen hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax in de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA hielp hij Valencia aan een 0-1 overwinning op de Amsterdammers.

Rodrigo is na Ferran Torres (Manchester City) Daniel Parejo en Francis Coquelin (beiden Villarreal) al de vierde basisklant vertrekt bij Valencia, dat in financieel zwaar weer verkeert.

DINSDAG 25 AUGUSTUS

Middenvelder Marin van Ajax op weg naar Cagliari

21:20 uur: Razvan Marin is op weg naar de uitgang bij Ajax. De middenvelder is dicht bij een akkoord met het Italiaanse Cagliari, zo bevestigt directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Ajax nam Marin vorig jaar over van Standard Luik, voor ruim 12 miljoen euro. De Roemeen wist zijn transfersom nooit waar te maken en greep de afgelopen weken zijn kans ook niet in een reeks oefenduels.

Overmars vertelde niet meteen op zoek te gaan naar een vervanger voor Marin.

Pirlo bevestigt vertrek Higuain bij Juventus

18.29 uur: Gonzalo Higuain vertrekt bij Juventus. Dat heeft de nieuwe trainer Andrea Pirlo gezegd. „Hij is een geweldige speler en ik bewonder hem. Maar zijn tijd hier zit er op. Het is mooi geweest.”

Volgens Pirlo hebben de twee een goed gesprek gehad. „We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en kwamen tot de conclusie dat onze wegen gaan scheiden.” De twee andere topaanvallers, Paulo Dybala en Cristiano Ronaldo, blijven wel bij de Italiaanse kampioen.

De 41-jarige Pirlo is de opvolger van Maurizio Sarri, die werd weggestuurd na het verlies tegen Lyon in de achtste finale van de Champions League. Hij zei de spelvreugde bij Juve terug te willen brengen. „Het ontbrak de laatste tijd wat aan enthousiasme.”

Vito van Crooij keert terug naar VVV-Venlo

17.26 uur: Vito van Crooij keert terug naar VVV-Venlo. De Limburgse club heeft met PEC Zwolle overeenstemming bereikt het nog 2 jaar lopende contract van de aanvaller af te kopen.

De 24-jarige Van Crooij kwam 50 keer officieel in actie voor PEC. Hij scoorde tienmaal voor de Zwollenaren. Van Crooij stapte in 2018 over van VVV naar PEC.

Ajax laat Johnsen naar Venezia vertrekken

17.19 uur: Ajax heeft overeenstemming bereikt met FC Venezia over de directe overgang van Dennis Johnsen naar de Italiaanse club. De 22-jarige aanvaller stond nog tot en met 30 juni 2021 onder contract bij Ajax.

Johnsen kwam in 2017 over van sc Heerenveen. Op 25 oktober 2017 maakte de Noor zijn debuut in Ajax 1 tijdens de bekerwedstrijd ASV de Dijk - Ajax (1-4). Hij speelde vijf officiële wedstrijden voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Verder kwam Johnsen 41 keer in actie voor Jong Ajax. Met het beloftenelftal werd hij in 2018 kampioen in de eerste divisie.

Johnsen kwam de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis uit voor sc Heerenveen en PEC Zwolle.

Wiekens nu fulltime assistent bij FC Emmen

16.24 uur: Gerard Wiekens is komend seizoen fulltime assistent-trainer bij de eerste selectie van voetbalclub Emmen. Hij is gestopt als trainer van VV Noordster uit zijn geboorteplaats Oude Pekela, waardoor hij zich nu volledig op de eredivisieclub kan concentreren. Hij was daar al parttime in dienst. Wiekens heeft een contract voor een jaar getekend.

De 47-jarige Wiekens was als speler actief bij BV Veendam en Manchester City.

Heerenveen laat aanvaller Ejuke over transfer onderhandelen

12.10 uur: Sc Heerenveen houdt rekening met een transfer van Chidera Ejuke. De 22-jarige aanvaller gaat niet met zijn club op trainingskamp naar De Lutte. Hij krijgt de gelegenheid te onderhandelen met een andere club.

Heerenveen nam Ejuke vorig jaar over van het Noorse Vålerenga IF. De club betaalde zo’n 2 miljoen euro voor de Nigeriaan. Ejuke zou inmiddels al meer dan 10 miljoen euro waard zijn.

In dat geval zou hij hij een van de duurste spelers uit de clubhistorie worden. Heerenveen verdiende eerder veel geld aan Afonso Alves (voor 17 miljoen euro naar Middlesbrough) en Miralem Sulejmani (16 miljoen naar Ajax).

Heerenveen wil met het geld voor Ejuke een aantal nieuwe spelers aantrekken. De club is nog niet klaar voor het nieuwe seizoen in de eredivisie. Zo verloor Heerenveen vorige week nog een oefenduel met De Graafschap met 4-1.

Boy Waterman naar OFI Kreta

10.55 uur: OFI Kreta heeft doelman Boy Waterman (36) gehaald. De keeper komt over van APOEL Nicosia. Bij die Cypriotische topclub heeft hij vijf jaar gespeeld.

Waterman speelde sinds 2015 voor APOEL. In het seizoen 2012/2103 keepte hij bij PSV onder trainer Dick Advocaat. Ook stond hij onder de lat bij onder anderen AZ en Heerenveen in het verleden.

MAANDAG 24 AUGUSTUS

Leicester houdt Maddison binnenboord

19.15 uur: Middenvelder James Maddison heeft bij Leicester City een nieuw contract ondertekend. De 23-jarige international ligt nu tot medio 2024 vast bij de nummer 5 van de voorbije competitie in de Premier League. Hij speelt sinds de zomer van 2018 voor de landskampioen van 2016.

Maddison was bij Leicester City één van de gangmakers in het afgelopen seizoen. Mede daardoor was er veel belangstelling voor hem. Manchester United was in januari al voor Maddison in de markt. Tot een tussentijdse transfer kwam het echter niet, ook omdat Leicester City de beste spelers uit de selectie juist wil behouden om als club verder te kunnen groeien.

De Franse middenvelder Nampalys Mendy (28) tekende eerder op maandag in Leicester tot medio 2022 bij

FC Utrecht verhuurt Duitse spits Arweiler aan ADO Den Haag

17.15 uur: FC Utrecht verhuurt de Duitse spits Jonas Arweiler (23) komend seizoen aan ADO Den Haag. Daarnaast heeft de Eredivisie-club uit de Domstad een optie in zijn contract opgenomen, die het mogelijk maakt om zijn in de zomer van 2022 aflopende contract te verlengen met een jaar.

Arweiler verhuisde medio 2018 van het tweede team van Borussia Dortmund naar Jong FC Utrecht. De voormalige Duitse jeugdinternational sloot deze zomer aan bij de A-selectie van trainer John van den Brom.

„De kans op speelminuten in de Eredivisie is voor hem op dit moment in Den Haag groter dan bij FC Utrecht. Daarom is deze tijdelijke overgang er een die voor alle partijen goed en waardevol is”, liet technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht weten.

ADO Den Haag versterkte zich maandag tevens met de Spaanse middenvelder José Pascual Alba Seva, ook wel Pascu genoemd. De 20-jarige voetballer heeft een contract voor één jaar ondertekend. Hij is afkomstig van Valencia, waar hij in de afgelopen twee seizoenen voor het tweede team uitkwam.

Arsenal legt huurlingen Mari en Soares vast

16.41 uur: Arsenal heeft de verdedigers Pablo Mari en Cedric Soares vastgelegd. Beiden speelden het afgelopen half jaar al op huurbasis voor de Engelse club. Arsenal heeft Mari en Soares nu definitief overgenomen van respectievelijk Flamengo en Southampton.

De Spanjaard Mari speelde in het seizoen 2017/2018 op huurbasis voor NAC Breda. Hij was toen eigendom van Manchester City en stapte vorig jaar over naar de Braziliaanse club Flamengo, waarmee hij direct de Copa Libertadores won en landskampioen werd. Eind januari verhuisde de Spanjaard naar Londen, al kwam hij vanwege een enkelblessure slechts drie keer in actie voor de ’Gunners’.

Arsenal kon de Portugese rechtsback Cedric Soares, die in 2016 met zijn land het EK won, transfervrij vastleggen. De 28-jarige verdediger stond de afgelopen vijf jaar onder contract bij Southampton, dat hem ook nog even uitleende aan Internazionale. Soares speelde vijf wedstrijden voor Arsenal, waarin hij één doelpunt maakte. Als winnaar van de FA Cup plaatste Arsenal zich voor de Europa League.

Monaco verhuurt Musaba direct aan Cercle Brugge

15.02 uur: Anthony Musaba mag dit seizoen ervaring opdoen in de Belgische competitie. AS Monaco, dat de 19-jarige aanvaller onlangs overnam van NEC, verhuurt de vleugelspits voor een jaar aan Cercle Brugge. „Dit is een ideale stap in mijn verdere ontwikkeling”, zegt Musaba.

De aanvaller uit Beuningen debuteerde op 19 april 2019 in het eerste elftal van NEC. Musaba kwam tot 31 officiële wedstrijden voor de Nijmeegse club, waarin hij goed was voor negen doelpunten en vijf assists. Hij ondertekende deze zomer een vijfjarig contract bij AS Monaco. NEC ontving niet alleen een transfersom van ruim 2 miljoen euro, maar bedong ook een zogeheten doorverkooppercentage voor als Musaba weer wordt verkocht.

Cercle Brugge beleeft met zes punten uit drie wedstrijden een goede start van het Belgische voetbalseizoen.

Rico vertrekt weer bij Paris Saint-Germain

15.00 uur: De Spaanse doelman Sergio Rico heeft na de verloren finale van de Champions League afscheid genomen van Paris Saint-Germain. Rico keert terug naar Sevilla, de club die hem voor een jaar had verhuurd aan de Franse topclub. PSG maakt geen gebruik van de optie tot koop.

De 26-jarige Spanjaard fungeerde bij de kampioen van Frankrijk als reservekeeper achter Keylor Navas. Rico speelde twee wedstrijden in de Franse competitie en drie in de Champions League. Hij kwam de geblesseerd uitgevallen Navas vervangen tijdens de kwartfinale tegen Atalanta (2-1) en stond onder de lat in de halve finale (3-0) tegen RB Leipzig. In de eindstrijd tegen Bayern München zat Rico weer op de bank, omdat de Costa Ricaanse nummer 1 van PSG was hersteld. Navas werd in Lissabon na bijna een uur spelen gepasseerd door Kingsley Coman: 1-0.

Rico won in 2015 en 2016 met Sevilla de Europa League. Hij staat nog tot de zomer van 2021 onder contract bij de club die afgelopen week opnieuw de Europa League won.

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

Sylla Sow verliest arbitragezaak tegen RKC

19.37 uur: Sylla Sow heeft een arbitragezaak tegen zijn club RKC Waalwijk verloren. De aanvaller dacht een optie in zijn tot 2021 lopende contract te kunnen aanvechten, maar de arbitragecommissie van de KNVB vindt de bewuste passage in de verbintenis rechtsgeldig.

Sow had zijn zinnen gezet op een transfer naar het Belgische KAS Eupen. Hij traint al de hele voorbereiding niet mee bij de hekkensluiter van het afgelopen seizoen van de afgebroken Eredivisie. Algemeen directeur Frank van Mosselveld wil snel in gesprek met Sow.

Doelman Brondeel van Twente naar Willem II

17.11 uur: De Belgische doelman Jorn Brondeel verruilt FC Twente voor Willem II. De 26-jarige keeper heeft in Tilburg een contract voor drie seizoenen ondertekend.

Brondeel maakte in de zomer van 2017 de overstap van Lierse SK naar FC Twente. Daarvoor speelde hij op huurbasis voor NAC Breda. Brondeel kwam in België eerder uit voor Royal Antwerp en Zulte Waregem. Brondeel speelde 21 officiële wedstrijden voor FC Twente.

Feyenoord verhuurt Kelly nog een jaar aan Oxford United

15.27 uur: Feyenoord verhuurt Liam Kelly opnieuw aan Oxford United. De verhuurperiode voor de 24-jarige middenvelder aan de club uit de Engelse League One, het op een na hoogste voetbalniveau, wordt met een jaar verlengd.

Kelly maakte in januari van dit jaar op huurbasis de overstap naar Oxford United. De club bereikte met Kelly de finale van de play-offs voor promotie naar het Championship, waarin het net te kort kwam tegen Wycombe Wanderers (1-2).

Kelly kwam vorig jaar zomer over van het Engelse Reading naar Feyenoord.

Vitesse huurt Broja van Chelsea

15.16 uur: Armando Broja speelt komend seizoen bij Vitesse. De 18-jarige in Engeland geboren aanvaller van Albanese komaf wordt voor één seizoen gehuurd van Chelsea FC.

Broja speelde twee seizoenen in de jeugd bij Tottenham Hotspur en stapte in 2009 over naar Chelsea. Bij The Blues debuteerde Broja op 8 maart 2020 in het eerste elftal. Hij kwam vlak voor tijd als vervanger van Olivier Giroud in het veld in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Everton.

Volgens technisch directeur Johannes Spors van Vitesse is Broja een welkome versterking. „Armando is lang, sterk en heeft de afgelopen jaren bewezen makkelijk het doel te vinden. Daarnaast brengt hij net weer wat andere kwaliteiten met zich mee, waardoor hij een aanvulling is voor onze voorhoede. Met de komst van Armando, als vierde aanwinst, neemt onze selectie steeds meer de gewenste vormen aan.”

Broja volgt naar eigen zeggen graag het voorbeeld van onder anderen Mason Mount, Lewis Baker en Dominic Solanke. „Voor mijzelf zie ik Vitesse als de ideale club om vlieguren te maken. Ik wil groeien als speler en als mens. En vooral: veel goals maken. Daar ga ik alles voor geven.”

FC Twente haalt Ebuehi terug naar Eredivisie

12:40 uur Tyronne Ebuehi speelt komend seizoen voor FC Twente. De 24-jarige verdediger komt op huurbasis over van Benfica.

In de zomer van 2018 maakte Ebuehi de overstap van ADO Den Haag naar Benfica. Ebuehi, geboren in Haarlem, debuteerde in 2017 voor de nationale ploeg van Nigeria en speelde tot dusver zeven interlands. Hij speelde 78 wedstrijden in de Eredivisie.

Technisch directeur Jan Streuer: „In zijn periode bij ADO Den Haag heeft Tyronne laten zien een getalenteerde speler te zijn. Niet voor niets werd hij geselecteerd voor het nationale elftal van Nigeria en kwam hij in actie op het WK van 2018. In zijn eerste jaar bij Benfica heeft Tyronne door een blessure een moeilijk seizoen gehad, maar afgelopen jaar heeft hij zijn opwachting gemaakt voor Benfica B. Hij is topfit en kan hopelijk snel volledig aansluiten bij onze selectie.”

DONDERDAG 20 AUGUSTUS

ADO legt Vicente Besuijen vast

16.11 uur: ADO Den Haag heeft aanvaller Vicente Besuijen vastgelegd. De 19-jarige aanvaller komt over van AS Roma en tekent een contract tot medio 2023 in Den Haag.

Besuijen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde vervolgens bij FC Volendam. AS Roma nam de jeugdspeler in 2017 over. In de Italiaanse hoofdstad speelde de jeugdinternational vervolgens in de hoogste jeugdteams.

„Vicente is een van de meest talentvolle vleugelspitsen van ons land in zijn leeftijdscategorie”, zegt Martin Jol, het hoofd van het technisch hart van ADO. „We zijn zeer content met deze ambitieuze en snelle speler, die in vrijwel alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje heeft gespeeld.” Besuijen trainde al ruim een week mee met de eerste selectie van ADO.

Besuijen heeft een goed gevoel over de overstap. „De club sprak tijdens de gesprekken veel geloof in mij uit. Het gevoel is goed en warm. Ik hoop hier veel speelminuten te maken”, zegt de aanvaller. „Dat is me erg goed bevallen. Het is een leuke groep, waarin ik goed ben opgevangen.”

Gladbach huurt Lazaro van Inter

12.30 uur: Borussia Mönchengladbach huurt dalentino Lazaro tot het einde van het seizoen van Inter Milaan. De 24-jarige aanvallende middenvelder kwam afgelopen seizoen op uitleenbasis in de Premier League uit voor Newcastle United.

WOENSDAG 19 AUGUSTUS

Dion Malone van ADO naar NAC

19.13 uur: Dion Malone verlaat ADO Den Haag voor NAC Breda, dat komend seizoen in de eerste divisie uitkomt. De 31-jarige middenvelder is een contract van twee jaar overeengekomen.

Malone wordt bij NAC herenigd met Maurice Steijn, de trainer die hem naar ADO haalde. „NAC is een prachtige club, dat is een ding dat zeker is”, zegt hij op de website van NAC. „Daarnaast heb ik Maurice Steijn heel hoog zitten. Ik had meerdere opties, waaronder NAC. Voor mij was het nu een goed moment om een besluit te nemen.”

AC Milan verkoopt Rodríguez aan Torino

19.11 uur: Ricardo Rodríguez vervolgt zijn loopbaan bij het Italiaanse Torino. De 27-jarige Zwitser komt over van AC Milan, de club die hem in de tweede helft van het afgelopen seizoen aan PSV verhuurde. Hij speelde, mede door het coronavirus, slechts zes duels voor de club uit Eindhoven.

Volgens Italiaanse media betaalt Torino zo’n 3 miljoen euro voor hem. Hij zou de komende vier seizoenen jaarlijks 1,5 miljoen euro gaan verdienen.

PSV is na het vertrek van Rodríguez nog op zoek naar een linksback. De nieuwe trainer Roger Schmidt liet in de afgelopen oefenduels vaak Mauro Junior links in de defensie voetballen. De Braziliaan is van origine een aanvallende middenvelder.

Fortuna Sittard haalt spits van West Ham United

16.19 uur: Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Veron Parkes. De 18-jarige aanvaller komt transfervrij over van West Ham United en tekent een contract van drie jaar.

„Ik ben enorm blij met de kans die ik krijg bij Fortuna Sittard en ik kan niet wachten om te beginnen”, reageert de Engelsman op de website van zijn nieuwe club uit Limburg. „Ik kijk er naar uit om de staf, mijn nieuwe teamgenoten en de supporters te ontmoeten. Ik zal hard werken om zo snel mogelijk een bijdrage te kunnen leveren. Fortuna Sittard voelt voor mij als de perfecte volgende stap om me te ontwikkelen als voetballer.”

Fortuna Sittard versterkte zich eerder al met Roel Janssen, Özgür Aktas, Joshua Wehking, Yanick van Osch, Emil Hansson, Mats Seuntjens, Mike van Beijnen en Sebastian Polster.

Reinier van Real Madrid naar Borussia Dortmund

14.45 uur: Borussia Dortmund heeft de selectie versterkt met Reinier. De 18-jarige Braziliaanse jeugdinternational komt voor twee seizoenen op huurbasis over van Real Madrid.

„Reinier kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten”, aldus Michael Zorc, sportdirecteur van Dortmund. Reinier won met Flamengo de Braziliaanse landstitel en de Copa Libertadores voordat hij in januari van dit jaar naar Real ging. De Zuid-Amerikaan kwam nog niet in actie voor de Madrilenen.

DINSDAG 18 AUGUSTUS

Ervaren keeper Joe Hart voor twee jaar naar Tottenham

14.35 uur: Tottenham Hotspur heeft de 33-jarige keeper Joe Hart vastgelegd. De doelman kwam transfervrij over van Burnley FC en tekende een contract tot 2022, maakte de Londense club dinsdag bekend. Hij geldt als zeer ervaren kracht en speelde 75 interlands voor Engeland.

Hart heeft een behoorlijke erelijst met twee landstitels, twee League Cups en een FA Cup. Die prijzen pakte hij met Manchester City waar hij in 2006 begon nadat hij bij Shrewsbury Town onder de lat had gestaan. Twaalf jaar speelde hij bij de ’Citizens’ die hem ook uitleenden aan Torino en West Ham United.

Als international vertegenwoordigde hij Engeland op een WK en twee EK’s.

FC Groningen legt doelman Bertrams vast

12:45 uur FC Groningen heeft Nigel Bertrams vastgelegd. De doelman heeft een contract voor één seizoen getekend bij de eredivisieclub uit Groningen met een optie voor nog een jaar. Bertrams, die transfervrij overkomt, sluit per direct aan bij het eerste elftal.

Met het aantrekken van de doelman heeft FC Groningen snel een vervanger voor Jan Hoekstra, die werd verhuurd aan Roda JC.

De 27-jarige Bertrams doorliep de jeugdopleiding van PSV en kwam in Nederland uit voor Jong PSV, Willem II en NAC Breda. Na een transfer naar het Deense FC Nordsjaelland, kwam de doelman uit voor De Graafschap en MVV.

„We hebben met Bertrams een doelman gehaald met de nodige ervaring”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen. „Het is een keeper die er direct kan staan als er iets gebeurt met Sergio Padt.”

MAANDAG 17 AUGUSTUS

David Silva keert terug naar Spanje

23.45 uur: David Silva gaat weer in Spanje spelen. Real Sociedad neemt de 34-jarige middenvelder transfervrij over van Manchester City, waar Silva liefst tien seizoenen speelde. Manchester nam Silva destijds over van Valencia. Met Manchester City won Silva elf prijzen, waaronder vier landstitels.

Real Sociedad, dat afgelopen seizoen als zesde eindigde, zocht een nieuwe spelmaker na het vertrek van Martin Ødegaard. De Noorse international keert na een verhuurperiode terug naar Real Madrid.

Manchester City maakte maandag bekend dat Silva bij het stadion een standbeeld krijgt. „Het standbeeld van David zal dienen als een blijvende herinnering aan de prachtige momenten die hij ons heeft gegeven. David is niet alleen als een ongelooflijk goede voetballer, maar ook inspirerende ambassadeur voor onze club”, zegt Khaldoon Al Mubarak, voorzitter van de club. Het standbeeld wordt in 2021 onthuld. Er wordt ook een trainingsveld van Manchester City naar Silva vernoemd.

Fortuna slaat twee keer toe op transfermarkt

10.54 uur: Fortuna Sittard heeft twee nieuws spelers gehaald voor het komend seizoen. De 29-jarige aanvaller Sebastian Polter maakt de overstap van Union Berlin. De lange Duitse spits komt transfervrij over. De verdediging wordt versterkt met Mike van Beijnen. Beide spelers tekenden een contract voor twee jaar, Van Beijnen met een optie voor nog een seizoen.

„We halen met Sebastian een topspits in huis die zich heeft bewezen op hoog niveau. Daarnaast brengt hij enorm veel ervaring met zich mee. Met zijn komst zetten we als club opnieuw een grote stap”, aldus technisch manager Sjors Ultee.

Polter speelde eerder bij VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg en FSV Mainz 05 en anderhalf jaar bij het Engelse Queens Park Rangers. Afgelopen seizoen eindigde hij met Union Berlin als elfde in de Bundesliga. Hij mocht door een conflict de laatste zes wedstrijden van het seizoen niet spelen van de club.

De 21-jarige rechtsback Van Beijnen speelde in de jeugd van RBC Roosendaal, Willem II en NAC Breda voordat hij overstapte naar het B-elftal van Barcelona. Bij de Catalaanse club kwam hij niet in actie en bij de Turkse club Gençlerbirligi speelde hij vervolgens slechts één minuut in competitieverband.

ZONDAG 16 AUGUSTUS

Werder Bremen dicht bij huur Tahith Chong van Manchester United

12.14 uur: Aanvaller Tahith Chong (20) heeft zondagochtend voor het eerst meegetraind bij Werder Bremen. De Duitse club staat op het punt om de huurovereenkomst rond te maken met Manchester United.

„We hebben nog wel wat te bespreken met United”, zei technisch directeur Frank Baumann van Werder Bremen vorige week al. „Hopelijk gaat het in de komende dagen of weken lukken een akkoord te bereiken.”

Werder Bremen, momenteel op trainingskamp in Oostenrijk, meldde zondagochtend dat de laatste formaliteiten bijna zijn afgehandeld.

Chong kwam afgelopen seizoen als invaller slechts drie keer binnen de lijnen in de Premier League. De Nederlandse jeugdinternational, afkomstig uit de jeugd van Feyenoord, hoopt in Bremen ervaring op te doen en veel speeltijd te krijgen.

Werder Bremen, de club van oud-Ajacied Davy Klaassen, ontsnapte afgelopen seizoen aan degradatie uit de Bundesliga. De ploeg wist op de slotdag van de competitie rechtstreekse degradatie af te wenden en handhaafde zich daarna moeizaam via een play-off.

ZATERDAG 15 AUGUSTUS

Mats Seuntjes aan de slag bij Fortuna Sittard

12.05 uur: Mats Seuntjens keert terug in de Nederlandse voetbalcompetitie. Fortuna Sittard neemt de 28-jarige middenvelder over van Gençlerbirligi. Seuntjens voetbalde één seizoen bij de Turkse club. Daarvoor kwam hij uit voor NAC Breda en AZ.

„Ik ben blij om weer terug te zijn in Nederland”, aldus Seuntjens. „Ik wil mezelf weer laten zien in de eredivisie en die kans krijg ik bij Fortuna Sittard. De club is ambitieus en heeft een goed plan klaarliggen. Ik ben er zeker van dat we elkaar hierin kunnen helpen.”

FC Groningen leent doelman Hoekstra uit aan Roda JC

11.48 uur: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Jan Hoekstra. De 22-jarige doelman komt over van FC Groningen, waar hij tweede keeper was achter Sergio Padt.

„Wij vinden Jan een zeer talentvolle keeper. Voor zijn persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk dat Jan speelminuten gaat maken. Roda JC is een goede club, spelend op een goed niveau en biedt Jan een podium om zich te laten zien en ervaring op te doen onder de lat. We zullen de verrichtingen van Jan in Limburg nauwlettend blijven volgen en wensen hem heel veel succes bij Roda JC”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen. Fledderus kwam zelf in zijn loopbaan ook uit voor Roda JC.

RKC verlengt met verdediger Gaari

10.22 uur: Juriën Gaari speelt ook de komende seizoenen bij RKC Waalwijk. De Brabantse club heeft het contract met de 26-jarige rechterverdediger opengebroken en verlengd tot de zomer van 2022.

„Juriën heeft in de seizoenen dat hij hier speelt een sterke groei doorgemaakt. In zijn eerste seizoen op profniveau dwong hij samen met zijn teamgenoten direct promotie af. Ook in de eredivisie heeft hij al meermaals laten zien over welke kwaliteiten hij beschikt. Hij is gedreven, snel en beschikt over een sterke mentaliteit”, zegt Frank van Mosselveld. Hij is algemeen directeur van RKC, dat zich deze transferperiode versterkte met James Efmorfidis, Kostas Lamprou, Thierry Lutonda en Nicolás Olsak.

RKC Waalwijk begint de eredivisie zondag 13 september met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS

FC Twente huurt Danilo van Ajax

12:20 uur Ajax verhuurt Danilo Pereira da Silva voor een seizoen aan FC Twente. Dat liet de club vrijdag weten. Het contract van Danilo bij Ajax loopt nog tot en met 30 juni 2022.

Danilo werd op 7 april 1999 geboren in het Braziliaanse São Paulo en speelt sinds de zomer van 2017 in Amsterdam. De aanvaller maakte op 23 februari 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Heracles Almelo - Ajax. Tot dusver speelde de Braziliaan drie officiële wedstrijden in Ajax 1 en hij scoorde daarin één keer.

Willian van Chelsea naar Arsenal

12.17 UUR: Arsenal heeft zich verzekerd van de diensten van de Braziliaanse vleugelspeler Willian. De 32-jarige speler vertrok transfervrij bij Chelsea en stapt voor drie jaar over naar de stadgenoot.

Willian maakte 63 goals in 339 wedstrijden voor Chelsea. In 2013 haalden de Londenaren hem weg bij Anzhi Machatsjkala.

Arsenal-trainer Mikel Arteta is blij met de komst van de ervaren Willian. „Ik geloof dat hij een speler is die voor ons echt het verschil kan maken. We hebben hem de laatste maanden in de gaten gehouden, we hadden duidelijk de intentie het aanvallende middenveld en de vleugelspitsen te versterken en hij is een speler die ons veelzijdigheid geeft.”

DONDERDAG 13 AUGUSTUS

Oud-Ajacied Vertonghen vervolgt loopbaan bij Benfica

23.36 uur: Jan Vertonghen vervolgt zijn voetballoopbaan in Portugal. De 33-jarige Belgische verdediger ondergaat donderdagavond de medische keuring bij Benfica en zal, als alles goed verloopt, een contract voor vermoedelijk drie jaar tekenen.

Vertonghen speelde acht seizoenen voor Tottenham Hotspur, waar hij een aflopend contract had. Met de Spurs verloor Vertonghen vorig seizoen de finale van de Champions League van Liverpool. In de halve eindstrijd schakelden de Londenaren Ajax uit. Vertonghen speelde in de jeugdopleiding van Ajax en behaalde in 2011 en 2012 met het eerste elftal de landstitel.

Vertonghen is in België recordhouder qua aantal interlands. Hij maakte deel uit van de selectie die bij het WK van 2018 in Rusland als derde eindigde.

Benfica eindigde afgelopen seizoen achter FC Porto als tweede in de Portugese competitie.

Bayer Leverkusen langer door met Bellarabi

14:09 uur Bayer Leverkusen, de club van Peter Bosz, heeft het contract van aanvaller Karim Bellarabi verlengd tot medio 2023. De 30-jarige international had nog een verbintenis tot de zomer van 2021.

„We zijn blij dat we het eens zijn geworden over de voortzetting van onze samenwerking na zeer goede gesprekken”, zei sportdirecteur Rudi Völler. „Karim is al bij ons sinds 2011. Hij heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende Bundesliga-speler op zijn positie. Als hij zijn snelle voetbal laat zien, maakt hij echt het verschil.”

Bellarabi kwam negen jaar geleden als jong talent over van Eintracht Braunschweig, dat hem later nog huurde van de huidige club van Bosz.

Blaise Matuidi naar Inter Miami

13:20 uur Blaise Matuidi vertrekt naar Inter Miami. Dat is de club van eigenaar David Beckham, voormalig international van Engeland.

Matuidi komt transfervrij over van Juventus. Matuidi speelde sinds 2017 bij Juventus en werd meerdere keren kampioen met de club.

Emmen huurt Tsjech van Banik Ostrava

1.017 uur: FC Emmen huurt de Tsjechische linksback Denis Granecný (21) komend seizoen van Banik Ostrava. Er is een optie tot koop bedongen door de Drentse club.

Voor Granecný, die eerder in eigen land voor Banik Ostrau, Dynamo Ceske Budejovice en Banik Ostrava speelde, wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur. De verdediger heeft al 38 jeugdinterlands achter zijn naam staan.

„Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur. Door de ontvangst bij de club voel ik me al meteen heel welkom. Dit is voor mij een goede stap in mijn carrière, ik zal alles geven om FC Emmen te helpen in het komende seizoen”, aldus Granecný.

Eerder deze zomer verzekerde FC Emmen zich al van Simon Tibbling, Caner Cavlan, Behadil Sabani, Lucas Bernadou en Sekou Sidibe.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS

Doelman Castro gaat naar Oostende

23.55 uur: Bram Castro heeft in de Belgische voetbalcompetitie een contract voor een seizoen getekend bij KV Oostende. De 37-jarige doelman zat zonder werk, nadat KV Mechelen zijn verbintenis eind vorig seizoen niet verlengde.

Castro wisselde in zijn loopbaan clubs in België en Nederland af. Zo kwam hij uit voor Roda JC, PSV, MVV en Heracles Almelo.

Ødegaard keert terug naar Real Madrid

21.20 uur: Martin Ødegaard keer terug naar Real Madrid. De talentvolle Noorse international was het afgelopen seizoen door de Spaanse kampioen uitgeleend aan Sociedad. Eerder voetbalde hij op huurbasis in Nederland voor Heerenveen en Vitesse.

Real’s coach Zinédine Zidane had aangedrongen op de terugkeer van Ødegaard. Valladolid betreurt zijn vertrek. „Hij heeft ongelooflijk veel voor onze club betekend en we zijn van hem gaan houden. Jammer dat hij niet langer bij ons speelt”, zegt Valladolid over de 21-jarige middenvelder.

Coquelin en Parejo van Valencia naar Villarreal

15:29 uur: Francis Coquelin en Dani Parejo verlaten Valencia voor Villarreal. Beide middenvelders hebben hun handtekening onder een meerjarig contract gezet.

Publiekslieveling Parejo speelde negen jaar voor Valencia en droeg vorig jaar zelfs de aanvoerdersband. Coquelin was sinds 2018 actief voor de Spaanse club waar ook doelman Jasper Cillessen onder contract staat.

Valencia verkocht Ferrán Torres vorige week aan Manchester City. Volgens veel Spaanse media zet de markante clubeigenaar Peter Lim binnenkort nog meer belangrijke spelers in de etalage.

Na Van der Wiel ook Anita op proef bij RKC

09.53 uur: Waar RKC eerder al bekendmaakte dat Gregory van der Wiel op proef komt bij de Waalwijkers, kondigde het dinsdag aan dat Vurnon Anita ook de kans krijgt om een contract te verdienen.

Beide spelers stonden in het verleden onder contract bij Ajax en haalden het Nederlands elftal. De 31-jarige Anita kwam in totaal drie keer uit voor Oranje.

Na zijn periode bij Ajax, waarin hij drie keer kampioen, kwam uit voor Newcastle United, Leeds United, Willem II en CSKA Sofia.

DINSDAG 11 AUGUSTUS

Douglas naar Würzburger Kickers

20.13 uur: Verdediger Douglas zet zijn loopbaan voort in de tweede Bundesliga van Duitsland. De voormalige Braziliaan heeft een contract voor een jaar getekend bij FC Würzburger Kickers, met een optie voor nog een jaar. Eerder in de voorbereiding was Douglas nog op proef bij Go Ahead Eagles.

Douglas is vooral bekend van zijn periode bij FC Twente, waarmee hij in 2010 kampioen van Nederland werd. Hij nam rond die periode ook de Nederlandse nationaliteit aan, om een debuut in Oranje mogelijk te maken. Daar is het niet van gekomen. De laatste jaren heeft Douglas niet veel meer gespeeld.

Højbjerg verlaat Southampton voor Tottenham Hotspur

19.35 uur: Pierre-Emile Højbjerg vervolgt zijn loopbaan bij Tottenham Hotspur. De Deense international komt over van Southampton en heeft overeenstemming bereikt over een vijfjarige verbintenis, zo meldt zijn nieuwe club uit Londen.

Tottenham Hotspur betaalt naar verluidt ruim 16 miljoen euro voor de middenvelder die de afgelopen maand in de Engelse media herhaaldelijk in verband werd gebracht met een overgang naar Ajax.

Højbjerg speelde vier seizoenen voor Southampton. Hij is de eerste aankoop voor het nieuwe seizoen van de Spurs.

Kyle Walker-Peters bewandelt de omgekeerde weg. De 23-jarige verdediger heeft afscheid genomen van Tottenham Hotspur en gaat bij Southampton aan de slag.

