Transferoverzicht: Fortuna Sittard haalt twee spelers

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindig(d)en en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

MAANDAG 17 AUGUSTUS

Fortuna slaat twee keer toe op transfermarkt

10.54 uur: Fortuna Sittard heeft twee nieuws spelers gehaald voor het komend seizoen. De 29-jarige aanvaller Sebastian Polter maakt de overstap van Union Berlin. De lange Duitse spits komt transfervrij over. De verdediging wordt versterkt met Mike van Beijnen. Beide spelers tekenden een contract voor twee jaar, Van Beijnen met een optie voor nog een seizoen.

„We halen met Sebastian een topspits in huis die zich heeft bewezen op hoog niveau. Daarnaast brengt hij enorm veel ervaring met zich mee. Met zijn komst zetten we als club opnieuw een grote stap”, aldus technisch manager Sjors Ultee.

Polter speelde eerder bij VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg en FSV Mainz 05 en anderhalf jaar bij het Engelse Queens Park Rangers. Afgelopen seizoen eindigde hij met Union Berlin als elfde in de Bundesliga. Hij mocht door een conflict de laatste zes wedstrijden van het seizoen niet spelen van de club.

De 21-jarige rechtsback Van Beijnen speelde in de jeugd van RBC Roosendaal, Willem II en NAC Breda voordat hij overstapte naar het B-elftal van Barcelona. Bij de Catalaanse club kwam hij niet in actie en bij de Turkse club Gençlerbirligi speelde hij vervolgens slechts één minuut in competitieverband.

ZONDAG 16 AUGUSTUS

Werder Bremen dicht bij huur Tahith Chong van Manchester United

12.14 uur: Aanvaller Tahith Chong (20) heeft zondagochtend voor het eerst meegetraind bij Werder Bremen. De Duitse club staat op het punt om de huurovereenkomst rond te maken met Manchester United.

„We hebben nog wel wat te bespreken met United”, zei technisch directeur Frank Baumann van Werder Bremen vorige week al. „Hopelijk gaat het in de komende dagen of weken lukken een akkoord te bereiken.”

Werder Bremen, momenteel op trainingskamp in Oostenrijk, meldde zondagochtend dat de laatste formaliteiten bijna zijn afgehandeld.

Chong kwam afgelopen seizoen als invaller slechts drie keer binnen de lijnen in de Premier League. De Nederlandse jeugdinternational, afkomstig uit de jeugd van Feyenoord, hoopt in Bremen ervaring op te doen en veel speeltijd te krijgen.

Werder Bremen, de club van oud-Ajacied Davy Klaassen, ontsnapte afgelopen seizoen aan degradatie uit de Bundesliga. De ploeg wist op de slotdag van de competitie rechtstreekse degradatie af te wenden en handhaafde zich daarna moeizaam via een play-off.

ZATERDAG 15 AUGUSTUS

Mats Seuntjes aan de slag bij Fortuna Sittard

12.05 uur: Mats Seuntjens keert terug in de Nederlandse voetbalcompetitie. Fortuna Sittard neemt de 28-jarige middenvelder over van Gençlerbirligi. Seuntjens voetbalde één seizoen bij de Turkse club. Daarvoor kwam hij uit voor NAC Breda en AZ.

„Ik ben blij om weer terug te zijn in Nederland”, aldus Seuntjens. „Ik wil mezelf weer laten zien in de eredivisie en die kans krijg ik bij Fortuna Sittard. De club is ambitieus en heeft een goed plan klaarliggen. Ik ben er zeker van dat we elkaar hierin kunnen helpen.”

FC Groningen leent doelman Hoekstra uit aan Roda JC

11.48 uur: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen versterkt met Jan Hoekstra. De 22-jarige doelman komt over van FC Groningen, waar hij tweede keeper was achter Sergio Padt.

„Wij vinden Jan een zeer talentvolle keeper. Voor zijn persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk dat Jan speelminuten gaat maken. Roda JC is een goede club, spelend op een goed niveau en biedt Jan een podium om zich te laten zien en ervaring op te doen onder de lat. We zullen de verrichtingen van Jan in Limburg nauwlettend blijven volgen en wensen hem heel veel succes bij Roda JC”, zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen. Fledderus kwam zelf in zijn loopbaan ook uit voor Roda JC.

RKC verlengt met verdediger Gaari

10.22 uur: Juriën Gaari speelt ook de komende seizoenen bij RKC Waalwijk. De Brabantse club heeft het contract met de 26-jarige rechterverdediger opengebroken en verlengd tot de zomer van 2022.

„Juriën heeft in de seizoenen dat hij hier speelt een sterke groei doorgemaakt. In zijn eerste seizoen op profniveau dwong hij samen met zijn teamgenoten direct promotie af. Ook in de eredivisie heeft hij al meermaals laten zien over welke kwaliteiten hij beschikt. Hij is gedreven, snel en beschikt over een sterke mentaliteit”, zegt Frank van Mosselveld. Hij is algemeen directeur van RKC, dat zich deze transferperiode versterkte met James Efmorfidis, Kostas Lamprou, Thierry Lutonda en Nicolás Olsak.

RKC Waalwijk begint de eredivisie zondag 13 september met een thuiswedstrijd tegen Vitesse.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS

FC Twente huurt Danilo van Ajax

12:20 uur Ajax verhuurt Danilo Pereira da Silva voor een seizoen aan FC Twente. Dat liet de club vrijdag weten. Het contract van Danilo bij Ajax loopt nog tot en met 30 juni 2022.

Danilo werd op 7 april 1999 geboren in het Braziliaanse São Paulo en speelt sinds de zomer van 2017 in Amsterdam. De aanvaller maakte op 23 februari 2020 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd Heracles Almelo - Ajax. Tot dusver speelde de Braziliaan drie officiële wedstrijden in Ajax 1 en hij scoorde daarin één keer.

Willian van Chelsea naar Arsenal

12.17 UUR: Arsenal heeft zich verzekerd van de diensten van de Braziliaanse vleugelspeler Willian. De 32-jarige speler vertrok transfervrij bij Chelsea en stapt voor drie jaar over naar de stadgenoot.

Willian maakte 63 goals in 339 wedstrijden voor Chelsea. In 2013 haalden de Londenaren hem weg bij Anzhi Machatsjkala.

Arsenal-trainer Mikel Arteta is blij met de komst van de ervaren Willian. „Ik geloof dat hij een speler is die voor ons echt het verschil kan maken. We hebben hem de laatste maanden in de gaten gehouden, we hadden duidelijk de intentie het aanvallende middenveld en de vleugelspitsen te versterken en hij is een speler die ons veelzijdigheid geeft.”

DONDERDAG 13 AUGUSTUS

Oud-Ajacied Vertonghen vervolgt loopbaan bij Benfica

23.36 uur: Jan Vertonghen vervolgt zijn voetballoopbaan in Portugal. De 33-jarige Belgische verdediger ondergaat donderdagavond de medische keuring bij Benfica en zal, als alles goed verloopt, een contract voor vermoedelijk drie jaar tekenen.

Vertonghen speelde acht seizoenen voor Tottenham Hotspur, waar hij een aflopend contract had. Met de Spurs verloor Vertonghen vorig seizoen de finale van de Champions League van Liverpool. In de halve eindstrijd schakelden de Londenaren Ajax uit. Vertonghen speelde in de jeugdopleiding van Ajax en behaalde in 2011 en 2012 met het eerste elftal de landstitel.

Vertonghen is in België recordhouder qua aantal interlands. Hij maakte deel uit van de selectie die bij het WK van 2018 in Rusland als derde eindigde.

Benfica eindigde afgelopen seizoen achter FC Porto als tweede in de Portugese competitie.

Bayer Leverkusen langer door met Bellarabi

14:09 uur Bayer Leverkusen, de club van Peter Bosz, heeft het contract van aanvaller Karim Bellarabi verlengd tot medio 2023. De 30-jarige international had nog een verbintenis tot de zomer van 2021.

„We zijn blij dat we het eens zijn geworden over de voortzetting van onze samenwerking na zeer goede gesprekken”, zei sportdirecteur Rudi Völler. „Karim is al bij ons sinds 2011. Hij heeft zich ontwikkeld tot een uitstekende Bundesliga-speler op zijn positie. Als hij zijn snelle voetbal laat zien, maakt hij echt het verschil.”

Bellarabi kwam negen jaar geleden als jong talent over van Eintracht Braunschweig, dat hem later nog huurde van de huidige club van Bosz.

Blaise Matuidi naar Inter Miami

13:20 uur Blaise Matuidi vertrekt naar Inter Miami. Dat is de club van eigenaar David Beckham, voormalig international van Engeland.

Matuidi komt transfervrij over van Juventus. Matuidi speelde sinds 2017 bij Juventus en werd meerdere keren kampioen met de club.

Emmen huurt Tsjech van Banik Ostrava

1.017 uur: FC Emmen huurt de Tsjechische linksback Denis Granecný (21) komend seizoen van Banik Ostrava. Er is een optie tot koop bedongen door de Drentse club.

Voor Granecný, die eerder in eigen land voor Banik Ostrau, Dynamo Ceske Budejovice en Banik Ostrava speelde, wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur. De verdediger heeft al 38 jeugdinterlands achter zijn naam staan.

„Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur. Door de ontvangst bij de club voel ik me al meteen heel welkom. Dit is voor mij een goede stap in mijn carrière, ik zal alles geven om FC Emmen te helpen in het komende seizoen”, aldus Granecný.

Eerder deze zomer verzekerde FC Emmen zich al van Simon Tibbling, Caner Cavlan, Behadil Sabani, Lucas Bernadou en Sekou Sidibe.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS

Doelman Castro gaat naar Oostende

23.55 uur: Bram Castro heeft in de Belgische voetbalcompetitie een contract voor een seizoen getekend bij KV Oostende. De 37-jarige doelman zat zonder werk, nadat KV Mechelen zijn verbintenis eind vorig seizoen niet verlengde.

Castro wisselde in zijn loopbaan clubs in België en Nederland af. Zo kwam hij uit voor Roda JC, PSV, MVV en Heracles Almelo.

Ødegaard keert terug naar Real Madrid

21.20 uur: Martin Ødegaard keer terug naar Real Madrid. De talentvolle Noorse international was het afgelopen seizoen door de Spaanse kampioen uitgeleend aan Sociedad. Eerder voetbalde hij op huurbasis in Nederland voor Heerenveen en Vitesse.

Real’s coach Zinédine Zidane had aangedrongen op de terugkeer van Ødegaard. Valladolid betreurt zijn vertrek. „Hij heeft ongelooflijk veel voor onze club betekend en we zijn van hem gaan houden. Jammer dat hij niet langer bij ons speelt”, zegt Valladolid over de 21-jarige middenvelder.

Coquelin en Parejo van Valencia naar Villarreal

15:29 uur: Francis Coquelin en Dani Parejo verlaten Valencia voor Villarreal. Beide middenvelders hebben hun handtekening onder een meerjarig contract gezet.

Publiekslieveling Parejo speelde negen jaar voor Valencia en droeg vorig jaar zelfs de aanvoerdersband. Coquelin was sinds 2018 actief voor de Spaanse club waar ook doelman Jasper Cillessen onder contract staat.

Valencia verkocht Ferrán Torres vorige week aan Manchester City. Volgens veel Spaanse media zet de markante clubeigenaar Peter Lim binnenkort nog meer belangrijke spelers in de etalage.

Na Van der Wiel ook Anita op proef bij RKC

09.53 uur: Waar RKC eerder al bekendmaakte dat Gregory van der Wiel op proef komt bij de Waalwijkers, kondigde het dinsdag aan dat Vurnon Anita ook de kans krijgt om een contract te verdienen.

Beide spelers stonden in het verleden onder contract bij Ajax en haalden het Nederlands elftal. De 31-jarige Anita kwam in totaal drie keer uit voor Oranje.

Na zijn periode bij Ajax, waarin hij drie keer kampioen, kwam uit voor Newcastle United, Leeds United, Willem II en CSKA Sofia.

DINSDAG 11 AUGUSTUS

Douglas naar Würzburger Kickers

20.13 uur: Verdediger Douglas zet zijn loopbaan voort in de tweede Bundesliga van Duitsland. De voormalige Braziliaan heeft een contract voor een jaar getekend bij FC Würzburger Kickers, met een optie voor nog een jaar. Eerder in de voorbereiding was Douglas nog op proef bij Go Ahead Eagles.

Douglas is vooral bekend van zijn periode bij FC Twente, waarmee hij in 2010 kampioen van Nederland werd. Hij nam rond die periode ook de Nederlandse nationaliteit aan, om een debuut in Oranje mogelijk te maken. Daar is het niet van gekomen. De laatste jaren heeft Douglas niet veel meer gespeeld.

Højbjerg verlaat Southampton voor Tottenham Hotspur

19.35 uur: Pierre-Emile Højbjerg vervolgt zijn loopbaan bij Tottenham Hotspur. De Deense international komt over van Southampton en heeft overeenstemming bereikt over een vijfjarige verbintenis, zo meldt zijn nieuwe club uit Londen.

Tottenham Hotspur betaalt naar verluidt ruim 16 miljoen euro voor de middenvelder die de afgelopen maand in de Engelse media herhaaldelijk in verband werd gebracht met een overgang naar Ajax.

Højbjerg speelde vier seizoenen voor Southampton. Hij is de eerste aankoop voor het nieuwe seizoen van de Spurs.

Kyle Walker-Peters bewandelt de omgekeerde weg. De 23-jarige verdediger heeft afscheid genomen van Tottenham Hotspur en gaat bij Southampton aan de slag.

