België herstelt zich met monsterzege van Nederlandse dreun

Met de oud-Ajacieden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen in de basis kwamen de Belgen eerst weer op achterstand in eigen huis. Het Poolse doelpuntenkanon Robert Lewandowski zette zijn elftal op aangeven van Sebastian Szymanski na een klein half uur spelen op voorsprong. De Polen slaagden er niet in om het voordeel mee de kleedkamer in te nemen voor de rust, want Axel Witsel tekende drie minuten voor het rustsignaal voor de gelijkmaker.

Kevin De Bruyne bracht België na een klein uur aan de leiding. Vervolgens scoorde Leandro Trossard twee keer, waarna ook Leander Dendoncker en Vitesse-aanvaller Loïs Openda hun naam op het scorebord brachten. Beide landen uit de groep van het Nederlands elftal treffen elkaar komende dinsdag opnieuw, maar dan op Poolse bodem. Lewandowski en zijn teamgenoten nemen het eerst zaterdag in De Kuip op tegen Oranje, terwijl de Belgen op die dag uit bij Wales spelen.