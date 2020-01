Vitesse haalt weer een Noorse speler

Delaveris is dolgelukkig met zijn overstap naar Nederland: „Ik voel kriebels in mijn buik, want het is voor mij als een droom die uitkomt. Ik heb enorm veel zin om voor Vitesse te gaan spelen. Daarnaast denk ik dat de Nederlandse competitie, met de aanvallende speelstijl, mij goed ligt. Ik hou ervan om dribbels te maken en probeer mijn teamgenoten in scoringspositie te krijgen. Ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep.”

"Ondanks dat hij pas 19 jaar is geworden, is hij fysiek al behoorlijk sterk"

Technisch directeur Marc van Hintum haalt met Delaveris zijn tweede Noorse speler naar Arnhem: „Filip is een veelzijdige speler. Hij heeft diepte in zijn spel en heeft een goede passeeractie in huis. Het is een talent, dat we hebben gehaald met het oog op de toekomst. We willen hem langzaam brengen en hebben hem daarom al in de winter gehaald. Hoewel Filip ook vanaf de rechterflank kan spelen, zien we hem vooral als linksbuiten. Ondanks dat hij pas 19 jaar is geworden, is hij fysiek al behoorlijk sterk.”

Vitesse hoopt vanavond voor sluiting van de transfertermijn ook nog de huur van Joshua Brenet af te ronden. Er zijn nog steeds issues die moeten worden opgelost, voordat de oud-PSV’er op huurbasis kan overkomen van het Duitse Hoffenheim. Brenet wordt als een ideale aanvulling van de selectie gezien, omdat hij de rechtsback- en de linksbackpositie in kan vullen. Voor de rechtsbackpositie heeft Sturing alleen Julian Lelieveld beschikbaar, al is de Israëliër Eli Dasa inmiddels op de terugweg na blessureleed. En Max Clark is de enige beschikbare linksback in de selectie, waarmee Sturing werkt.

Vitesse, dat op de laatste dag van de transfertermijn doelman Jeroen Houwen verhuurde aan Go Ahead Eagles, speelt morgenavond de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Voor dat duel is de inzetbaarheid van spits Tim Matavz twijfelachtig. De Sloveen heeft afgelopen week door ziekte enkele dagen niet kunnen trainen en stond vandaag maar heel kort op het veld. Als Matavz niet kan starten, dan speelt Thomas Buitink op zijn positie. Bryan Linssen brak de vrijdagtraining eerder af vanwege nekklachten, maar is gewoon inzetbaar tegen ADO. Trainer Sturing heeft aangegeven, dat hij in principe met dezelfde elf zal starten als vorige week tegen FC Emmen, al moet hij wat betreft de inzetbaarheid van Matavz een slag om de arm houden.