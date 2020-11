Topscorer Danilo voor het eerst bij olympische ploeg Brazilië

De 21-jarige aanvaller van FC Twente, die wordt ingevlogen na een drietal afmeldingen, staat na acht speelronden al op acht doelpunten.

Danilo wordt dit seizoen door FC Twente gehuurd van Ajax. Mede dankzij de doelpunten van de Braziliaan staat FC Twente vijfde met zeventien punten.

Het olympische elftal van Brazilië neemt het zaterdag in Egypte in een oefenwedstrijd op tegen Zuid-Korea. Een paar dagen later speelt Brazilië een vriendschappelijke wedstrijd tegen Egypte.

Onder anderen de Ajacied Antony meldde zich af voor de twee duels.