’Vriendin Justin Kluivert thuis beroofd: overvallers nemen dure horloges en sieraden mee’

Kluivert was op dat moment niet thuis, omdat hij met zijn ploeg in Mallorca is waar hij zich voorbereidt op de wedstrijd van donderdagavond tegen Real Mallorca. Rond 23 uur woensdagavond drongen de aanvallers het huis binnen in de wijk Torre en Conill de Bétera waar de voetballer met zijn vriendin woont sinds hij door AS Roma is uitgeleend aan FC Valencia.

Volgens de krant Las Provincias zou de schoonmoeder van de voetballer rond die tijd net de hond hebben uitgelaten, terwijl andere kranten over zijn vriendin spreken die de hond uitliet. Volgens Las Provincias benaderde een van de mannen met de kap op een gegeven moment de schoonmoeder van Kluivert en duwde haar het huis binnen en hield haar vast. Daarna verschenen twee andere mannen met een kap. Zij gingen naar de eerste verdieping van de woning en zouden de vriendin van Kluivert hebben geslagen om van haar los te krijgen waar ze haar sieraden en waardevolle bezittingen had.

Twee ton

Binnen enkele minuten zouden ze juwelen, tassen, horloges en andere waardevolle voorwerpen hebben buitgemaakt. Volgens Marca zou de politie tegen het Spaanse persbureau EFE hebben gezegd dat de totale waarde van de spullen rond de 200.000 euro liggen. Ook Marca spreekt op gezag van de Guardia Civil van een tweede slachtoffer dat zou zijn overvallen. Mogelijk gaat dat om de schoonmoeder.

De twee vrouwen zouden zelf Justin Kluivert hebben gebeld. Die sloeg vervolgens alarm door zijn particuliere beveiligingsbedrijf op de hoogte te stellen. De overvallers waren al vertrokken toen de politie ter plekke was.

Reactie

Nino Wilkes, de broer van Kluivert, reageert namens de familie: „Het klopt dat er woensdagavond een incident heeft plaatsgevonden in het huis van Justin en zijn vriendin in Valencia. Op dit moment is het onderzoek aan de politie en doen we verder geen mededelingen. We vragen u om onze privacy te respecteren.”