Premium Het beste van De Telegraaf

Strijd tussen Barça-spitsen tijdens Nations League-clash tegen Polen Memphis vindt steun bij Frenkie: ’Goede vriend van me geworden’

Door jeroen kapteijns Kopieer naar clipboard

De Jong en Depay hadden, ieder op hun eigen manier, flink te maken met transfergeruchten afgelopen zomer. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - De eerste met wie Memphis Depay de degens gaat kruisen in deze interlandperiode, die de Barcelona-speler vanwege zijn lastige situatie in Catalonië nog meer dan anders als een plezierig intermezzo ervaart, is uitgerekend het Polen van Robert Lewandowski. De goalgetter uit Warschau zit de aanvalsleider van Oranje lelijk in het vaarwater in Camp Nou, maar toch heeft Depay geen spijt dat hij bij Barcelona gebleven is. „Ik ben niet iemand die wegloopt. Ik laat graag zien dat ik beter ben dan een ander.”