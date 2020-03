Rampweek kan compleet worden voor Ajax

Dusan Tadic, Carel Eiting en Daley Blind balen na de 2-0 nederlaag tegen AZ. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Erik ten Hag lijkt de grip op Ajax volledig te verliezen. De beschamende thuisnederlaag tegen AZ (0-2) was de zevende verliespartij in de laatste vijftien officiële duels van de Amsterdammers, die zich tot voor kort konden verschuilen achter een waslijst aan blessures. In de strijd tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie golden na de terugkeer van Hakim Ziyech en Quincy Promes echter geen excuses meer.