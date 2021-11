Michael van Gerwen vliegt eruit tegen Peter Wright

Tegen de nummer twee van de wereld ging het tot halverwege de partij gelijk op, maar vervolgens liep de Schot weg bij Van Gerwen, die het toernooi al zes keer op zijn naam had geschreven. Vanaf 2013 ontbrak de Nederlander alleen in 2014 in de eindstrijd.

Van Gerwen gooide gemiddeld (101.64) bijna drie punten meer dan Wright, maar die was dodelijker op zijn dubbels. Bij een 9-6 stand maakte de excentrieke Schot het koeltjes af.

Bekijk ook: Michael van Gerwen elimineert na Raymond van Barneveld ook Gary Anderson

Op 15 december begint het WK darts in Londen. Dan wil Van Gerwen er echt staan. In 2014, 2017 en 2019 werd hij wereldkampioen. De laatste twee edities werden gewonnen door respectievelijk Wright en Gerwyn Price.

De Nederlander haalde na zijn zege op Gary Anderson, eerder klopte hij ook Raymond van Barneveld, hard uit naar de PDC. Van Gerwen hekelde de omstandigheden in Minehead. „Het is werkelijk waar belachelijk”, aldus Mighty Mike. „Als je kijkt naar het niveau van de topspelers, zie je dat niemand zijn beste darts laat zien. Het is gewoon te koud en de wind is binnen duidelijk voelbaar. Daar wordt niemand een betere speler van.”

Van der Voort

Ook Vincent van der Voort redde het niet in de kwartfinales. De Nederlander schaarde zich bij de laatste acht na een 10-7 overwinning op Danny Noppert, maar nu kwam Van der Voort er niet aan te pas tegen Jonny Clayton. Fast Finnie kwam nog wel op een 3-1 voorsprong, maar Clayton pakte negen legs op rij en trok de partij met 10-3 naar zich toe. Op 9-3 benutte de darter uit Wales zijn pijlen op de zege met dubbel 8.