Chelsea is het kwijt in de Premier League

Voor Chelsea, de nummer 4 van de Premier League, betekende het al de derde nederlaag in de laatste vier competitieduels. De 'Blues' verloren twee weken geleden voor eigen publiek ook al met 1-0 van Bournemouth en hebben nu voor het eerst sinds 1998 in twee thuiswedstrijden op rij niet gescoord.

Michael Obafemi opende na een half uur de score. De 19-jarige Ier met Nigeriaanse roots schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied met zijn linkervoet langs keeper Kepa Arrizabalaga (0-1). Nathan Redmond verdubbelde in de 73e minuut de voorsprong van Southampton, dat maar net boven de degradatiestreep staat. Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté tikte de bal onbedoeld precies over teamgenoot César Azpilicueta in de voeten van de vrijstaande Redmond, die beheerst afrondde.

De laatste nederlaag van Chelsea op tweede kerstdag was in 2003, bij Charlton Athletic (4-2). Sindsdien wonnen de 'Blues' negen keer op Boxing Day, vijf keer speelden ze gelijk. De ploeg van Lampard begon goed aan dit seizoen, maar de laatste weken verloor de blauwe brigade vijf keer. Southampton is de derde ploeg in een maand tijd die met een zege Stamford Bridge verlaat. West Ham United en Bournemouth wonnen beide met 1-0 in de thuishaven van Chelsea.

Het jonge elftal van Lampard won zondag met 2-0 bij stadgenoot Tottenham Hotspur. Die ploeg van trainer José Mourinho herstelde zich op tweede kerstdag met winst op Brighton & Hove Albion (2-1) en verkleinde het gat met Chelsea daardoor weer tot drie punten.