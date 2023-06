Verstappen mag van Red Bull niet op legendarische Nordschleife rijden

Sinds de GP van Duitsland in 1976 waarbij racelegende Niki Lauda bijna verbrandde, zijn er geen Formule 1-races meer op de Nürburgring-Nordschleife. Als door een wonder overleefde de Oostenrijkse coureur de vlammenzee.

In 2007 reed de Duitser Nick Heidfeld in zijn Formule 1-auto een aantal demonstratierondjes over het iconische circuit.

„Helmut Marko zei direct dat het niet mocht, omdat hij beseft dat ik dan ook zou proberen om de limiet op te zoeken”, glimlacht Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Canada naar aanleiding van de ’nee’ van Red Bulls topadviseur.

„Ik zou het graag doen, maar druk mijn zin niet door, hoor. Ik wil geen onnodige problemen veroorzaken. Toen ik het hoorde zat ik toevallig aan tafel met Helmut. Die zei gelijk: ’nee, nee, jij gaat dat niet doen’. Ik hoop het ooit nog wel een keer mee te kunnen maken. In een Formule 1-auto zou het mooiste zijn, maar als dat niet kan of is toegestaan kan het ook in bijvoorbeeld een GT-auto.”