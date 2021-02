Jérôme Boateng mist WK-finale na privé-drama

De ex-vriendin van de verdediger van Bayern München, Kasia Lenhardt, is dood aangtroffen in haar woning in Berlijn. De relatie van het stel liep een week geleden op de klippen. Boateng is inmiddels teruggekeerd naar Duitsland.

Ook middenvelders Leon Goretzka en Javier Martínez ontbreken in de eindstrijd tegen de Mexicaanse club Tigres UANL. Zij reisden niet mee naar Qatar omdat ze positief testten op het coronavirus.

„We hebben ons net zo intensief voorbereid voor Tigres als voor elke andere wedstrijd”, aldus trainer Hansi Flick. „Ik zag Tigres in de halve finale en was erg onder de indruk van hoe ze speelden. Ze voetballen met hoge intensiteit en hebben veel kwaliteit op de vleugels. Het zal lastig worden voor ons.”

Tigres versloeg in de halve eindstrijd de Braziliaanse club Palmeiras, winnaar van de Copa Libertadores, met 1-0. Bayern was met 2-0 te sterk voor de Egyptische club Al Ahly.