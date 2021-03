Werk aan de winkel voor Duitsers om poule des doods te overleven

,,We zagen er moe uit, hadden geen frisheid in onze acties en maakten te veel fouten”, ging de bondscoach verder. ,,De tegenstander zakte terug en wij konden geen oplossingen vinden. Al met al was het zeer teleurstellend.” Door de nederlaag kwam een einde aan reeks van 35 ongeslagen WK-kwalificatiewedstrijden.

Ilkay Gündogan

Aanvoerder Ilkay Gündogan maakte vanaf elf meter het enige Duitse doelpunt, maar van enige trots was totaal geen sprake.

Teleurstelling bij Emre Can (midden) en de voorover gebogen aanvoerder Ilkay Gündogan. Ⓒ AFP

,,We weten allemaal dat dit ons nooit had mogen gebeuren. Voor mijn gevoel zijn zij twee keer voor onze goal geweest, dat ging te makkelijk. We zagen er bij beide goals niet goed uit. Twee keer staat er iemand van de tegenstander helemaal vrij, recht voor de goal. Dat past niet bij ons en dit is ook niet uit te leggen. Nu moeten we snel zorgen dat we richting het EK in topvorm komen, want de komende twee maanden kunnen we dit helaas niet rechtzetten.”

Duitsland, momenteel dertiende op de FIFA-ranking, wacht een hels karwei op het EK. Onze oosterburen maken deel uit van de poule des doods met wereldkampioen Frankrijk en regerend Europees kampioen Portugal. Hongarije is het vierde land in de groep.

Op het laatste eindtoernooi, het WK 2018, werd Duitsland al in de groepsfase uitgeschakeld. In een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea eindigde de wereldkampioen van vier jaar eerder als laatste.