Coëfficiëntenstrijd: komende week kan Nederlandse vlag al in top

Het Nederlandse weektotaal bedroeg 0,600. AZ versloeg Lazio Roma en harkte 0,400 punten binnen, terwijl Feyenoord 0,200 punten verdiende met het gelijkspel bij Shakhtar Donetsk. Namens Portugal verdienden Benfica door de 5-1 zege op Club Brugge en Sporting Lissabon met het 2-2 gelijkspel tegen Arsenal punten voor de ranking. Het Portugese weektotaal van 0,667 lag een fractie hoger dan het Nederlandse weektotaal.

Benfica heeft zich al geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League, maar zelfs al zou het door Roger Schmidt getrainde team het kampioenenbal winnen dan is dat nog niet genoeg om het gat met Nederland weg te werken. Daarvoor zouden ook de twee andere Europees spelende teams uit Portugal nog veel punten moeten pakken, maar zowel voor FC Porto (0-1 in eerste duel) tegen Inter als voor Sporting tegen Arsenal (2-2 in eerste duel) is dat een lastige opdracht tegen goed aangeschreven tegenstanders.

Bekijk ook: Feyenoord sleept gelijkspel uit het vuur bij Shakhtar Donetsk

Bekijk ook: AZ stunt in Conference League met zege bij Lazio

Hoewel Portugal de afgelopen week iets is ingelopen blijft de achterstand van de Portugezen op Nederland aanzienlijk met een totaal van 57,900 voor nummer zes Nederland en een totaal van 55,382 voor nummer zeven Portugal.

In het seizoen 2018/2019 heeft Nederland voor het laatst twee deelnemers gehad in de groepsfase van de Champions League. Het betrof toen Ajax en PSV, die zich allebei via de kwalificatie wisten te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Bekijk ook: Na Arne Slot en Erik ten Hag zet ook Pascal Jansen zich als Hollandse Meester op de kaart

De nummer zes op de UEFA-coëfficiëntenranking krijgt in het seizoen 2024/2025 naast de twee vaste Champions League-tickets een voorrondeticket voor de Champions League, een vaste plek in de groepsfase van de Europa League en twee voorrondeplaatsen in de Conference League.