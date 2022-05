Celtic officieus kampioen van Schotland na zege op Hearts

De voorsprong van Celtic op aartsrivaal Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst, die nog drie keer in actie komen, is nu negen punten en ook het doelsaldo van Celtic is veel beter (+64 tegen +42).

Even leek het nog mis te gaan voor Celtic, want Hearts kwam na drie minuten op voorsprong op Celtic Park via Ellis Simms. Het duurde even voordat de thuisploeg zich herpakte, maar in het laatste kwartier van de eerste helft stelden de Japanners Daizen Maeda en Kyogo Furuhashi orde op zaken. In de tweede helft besliste Matt O’Riley de wedstrijd. Oud-VVV-spits Giorgos Giakoumakis bepaalde in de slotminuten de eindstand.

Het 52e landskampioenschap voor Celtic lijkt zodoende onafwendbaar. Het wordt de tiende landstitel voor de club in de voorbije elf jaar.