Team van Bart Swings boos nu Thialf-boycot dreigt voor buitenlanders

De kiem van het Belgische schaatssucces op de voorbije Olympische Spelen, WK’s en EK’s ligt in Nederland. Langebaanschaatser Bart Swings heeft sinds het seizoen 2020-2021 zijn permanente thuisbasis in Heerenveen, shorttrackers Hanne en Stijn Desmet trainen al sinds 2018 met de Nederlandse selectie in schaatstempel Thialf. De Belgen maken hun Nederlandse trainingspartners beter, de Nederlanders maken dankzij hun competitieve topsportomgeving de Belgen beter. Win-win dankzij de Verenigde Nederlanden, dat was altijd de basisgedachte.

Nu Swings en de Desmets iets te veel beginnen te winnen van hun oranje concurrenten, lijkt de leiding van de Nederlandse schaatsbond in een kramp te zijn geschoten. Afgelopen donderdag deelde de KNSB mee dat het na volgend seizoen – vanaf 1 mei 2024 – geen buitenlandse schaatsers meer trainingsgelegenheid in Thialf wil bieden tijdens de zogeheten topsporturen. Eigen schaatsers eerst dus. De beslissing heeft flinke gevolgen voor Swings en Stijn en Hanne Desmet. Zij kunnen wel buiten de topsporturen (’s ochtends vroeg en later op de middag) op het ijs, maar dat zijn uiteraard niet de omstandigheden die nodig zijn om toe te werken naar de volgende Winterspelen van 2026 in Milaan.

,,Als de Nederlandse schaatsbond echt wil doorzetten, is dat inderdaad een probleem”, zegt Martin ten Hove. De Nederlander is trainer en oprichter van Team IKO, het Nederlandse topteam waar Bart Swings deel van uitmaakt. „We zijn het fundamenteel oneens met de beslissing van de Nederlandse schaatsbond, net zoals alle commerciële teams die in Heerenveen trainen. Het is héél gek om plots regels te bedenken die zelfstandige teams – die alles zelf bekostigen – benadelen.”

De topsporturen in Thialf worden wel gefinancierd door het NOC*NSF. „Het enige stukje macht dat de Nederlandse schaatsbond heeft, is het ijs”, legt Ten Hove uit. „Blijkbaar is men bang geworden van Bart Swings en vreest men dat er in Heerenveen nog buitenlanders zullen worden opgeleid die later gouden medailles gaan wegkapen. Na de Winterspelen in Sochi (waar Nederland 23 olympische medailles won op het langebaanschaatsen, red.) klonk het nog dat Nederland te groot was geworden voor het langebaanschaatsen en had men schrik dat de sport van de Spelen zou geschrapt worden door de dominantie van Oranje.”

Mondialer

„Nu het schaatsen opnieuw mondialer is – volgens mij was het zelfs de meest internationale sport van de voorbije Winterspelen – zouden we plots buitenlanders gaan weren… Dat lijkt me niet in het belang van het schaatsen. Het lijkt me ook niet chic om als Nederland op die manier je medailles te willen winnen. De Nederlandse schaatsbond zou zich beter op andere zaken richten.”

Als het van Ten Hove, een belangrijke stem in de Nederlandse schaatswereld, afhangt is het laatste woord in deze discussie nog niet gezegd. „Het is nog lang geen 1 mei 2024. We zullen er alles aan doen om deze beslissing tegen te houden. Er wordt nu gesproken met de Nederlandse schaatsbond. Ik zou het belachelijk vinden als ze dit doorzetten.”

