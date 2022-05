Ten Hag krijgt nog een directeur voetbal bij Manchester United

„Ik ben blij dat ik weer aan de slag kan bij Manchester United in zo’n opwindende tijd voor de club, nu het eerste elftal zich opmaakt voor een nieuwe start onder Erik ten Hag”, zegt O’Boyle op de website van de club. „Het was een voorrecht om de afgelopen vijf jaar in dienst te zijn geweest van de Premier League, maar ik kan niet wachten om bij United aan de slag te gaan en mijn steentje bij te dragen aan het creëren van de juiste omgeving voor voetbalsucces.”

Ten Hag is vrijwel direct na het behalen van de landstitel met Ajax aan de slag gegaan bij Manchester United. De coach heeft voor drie jaar getekend bij de club uit de Premier League, die afgelopen seizoen op een tegenvallende zesde plaats eindigde. Mitchell van der Gaag en Steve McClaren zijn op voorspraak van Ten Hag aangesteld als zijn assistent-trainers.

